Prefeitura de Porto Velho projeta plano urbanístico e investimentos em saneamento para a Vila Cavalcante, no Baixo Madeira

Por Alex Fontes

Publicada em 05/11/2026 às 16h21

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), avança no planejamento de ações voltadas ao ordenamento urbano e à melhoria da qualidade de vida dos moradores da Vila Cavalcante, localizada no distrito de São Carlos, na região do Baixo Madeira.

O núcleo habitacional foi estruturado em uma área alta, adquirida pelo município em 2014, com o objetivo de acolher e garantir segurança às famílias ribeirinhas que precisaram ser remanejadas após os impactos da histórica enchente daquele ano.

Dando continuidade aos levantamentos de campo iniciados no ano passado pelas equipes técnicas da Semdec, a gestão do prefeito Léo Moraes trabalha na construção de propostas de infraestrutura urbana e valorização habitacional para a comunidade, considerando as necessidades atuais e o desenvolvimento futuro da localidade.

O planejamento prevê a integração da Vila Cavalcante ao Plano Diretor e Urbanístico do município, buscando estabelecer diretrizes para a ocupação ordenada do território, a organização das propriedades e a implantação de serviços públicos essenciais.

Diálogo com a comunidade

Como parte do cronograma de escuta e aproximação com os moradores, o gabinete do secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade, Raimundo Alencar, recebeu, na última semana, representantes e lideranças comunitárias da Vila Cavalcante.

Durante o encontro, foram apresentadas e discutidas as principais demandas das famílias, que têm na agricultura familiar e no extrativismo atividades importantes para sua subsistência e necessitam de melhores condições de infraestrutura e acesso aos serviços públicos.

Para o secretário da Semdec, Raimundo Alencar, o diálogo com a população é fundamental para que as futuras intervenções sejam planejadas de acordo com a realidade de cada comunidade.

“Nosso compromisso é conhecer de perto as necessidades dos moradores e trabalhar no planejamento de soluções que promovam desenvolvimento urbano com responsabilidade. A Vila Cavalcante possui características próprias, e precisamos construir um projeto que respeite a realidade da comunidade, garantindo melhores condições de moradia, infraestrutura e acesso aos serviços essenciais”.

Compromisso com o desenvolvimento

O prefeito Léo Moraes ressalta que o planejamento urbano precisa alcançar todas as regiões de Porto Velho, inclusive as comunidades mais distantes da área central, garantindo atenção do poder público e melhores condições de vida à população.

“Estamos trabalhando para que o desenvolvimento de Porto Velho chegue a todas as comunidades. Nosso compromisso é planejar, ouvir os moradores e buscar investimentos que garantam dignidade, infraestrutura e qualidade de vida. A Vila Cavalcante também faz parte desse compromisso”, afirmou o prefeito.

Próxima etapa: visita técnica

Como encaminhamento da reunião, a Semdec confirmou para o dia 25 de novembro a realização de uma visita técnica à Vila Cavalcante, no distrito de São Carlos.

A equipe da secretaria realizará vistorias preliminares e levantamentos necessários para subsidiar a elaboração do plano urbanístico da localidade.

Entre as prioridades estão os estudos de viabilidade para a futura implantação de uma Estação de Tratamento de Água (ETA) e de uma rede de esgotamento sanitário. As propostas buscam ampliar o acesso ao saneamento básico, contribuir para a saúde pública, preservar o meio ambiente e proporcionar melhores condições de vida às famílias da comunidade.

A iniciativa representa mais uma etapa do trabalho de planejamento territorial desenvolvido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semdec, com foco no desenvolvimento ordenado e na promoção da dignidade social.