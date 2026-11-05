Veja as principais reações aos resultados das eleições de meio de mandato dos EUA

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 05/11/2026 às 15h32

Com os resultados nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos na terça-feira (3), marcados por uma onda de democratas entrando na Câmara e no Senado que frustram o fim do mandato do presidente Donald Trump, representantes de vários países começaram se manifestar parabenizando o resultado e expressando quais são suas expectativas daqui para frente com o governo americano.

Leia abaixo as principais repercussões.

Mojtaba Khamenei

Líder supremo do Irã

"Aqueles que ainda alimentam a menor esperança de ver o comportamento do sistema hegemônico mudar graças a mudanças partidárias (...) estão gravemente enganados."



Andy Burnham

Primeiro-ministro do Reino Unido

"O presidente Trump aceitou os resultados, e acredito que o mundo tem agora a oportunidade de se unir em torno da questão que está afetando a todos nós, que é o custo de vida. [Isso será] impossível (...) enquanto não for resolvido o conflito no Oriente Médio, assim como o da Ucrânia, desencadeado pela Rússia."

Jean-Noël Barrot

Ministro das Relações Exteriores da França

"É uma nova demonstração de que, em uma democracia, é o povo quem escreve sua própria história e de que ninguém, nem os algoritmos nem os interesses privados, pode fazer isso em seu lugar."

Johann Wadephul

Ministro das Relações Exteriores da Alemanha

"Estou um tanto otimista de que agora haverá mais discussões no Congresso [Sobre a Ucrânia], inclusive entre os dois partidos, sobre o que pode ser feito em conjunto para apoiar o país. Acho que eles vêm evitando essa questão há bastante tempo durante a campanha eleitoral."

Kaja Kallas

Vice-presidente da Comissão Europeia

"Os eleitores dos Estados Unidos deixaram sua escolha clara."

Pedro Sánchez

Primeiro-ministro da Espanha

"A onda extrema está desmoronando. Ontem, a sociedade americana votou contra as políticas que só empobrecem. Contra o ódio. Contra o machismo. Contra o negacionismo climático e contra os privilégios das elites. Aconteceu no Brasil. Acabou de acontecer nos Estados Unidos. E acontecerá em breve na Espanha."

Dmitri Peskov

Porta-voz da presidência russa

"O presidente Trump continua no cargo e esperamos sinceramente que também dê continuidade a seus esforços em favor da paz."

Mao Ning

Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China

"As eleições legislativas de meio de mandato são um assunto interno dos Estados Unidos. A China está disposta a continuar trabalhando com os Estados Unidos para preservar e implementar o importante consenso alcançado pelos dois chefes de Estado, reforçar a comunicação e administrar adequadamente as divergências."

Claudia Sheinbaum

Presidente do México

"Gostaria de destacar a vitória de duas pessoas de origem mexicana, que são o governador eleito da Califórnia e a governadora eleita do Texas. Independentemente do resultado da eleição, buscamos sempre a melhor relação com os Estados Unidos, garantindo o respeito à nossa soberania, à integridade territorial e à colaboração sem subordinação."

Mojtaba Khamenei

Líder supremo do Irã

"Aqueles que ainda alimentam a menor esperança de ver o comportamento do sistema hegemônico mudar graças a mudanças partidárias (...) estão gravemente enganados."

Cyril Ramaphosa

Presidente da África do Sul

"Vimos que os democratas assumiram o controle do Senado e da Câmara, e o povo americano se manifestou."