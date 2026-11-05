Emenda de R$ 200 mil de Laerte Gomes garante recursos para programação natalina de Ouro Preto do Oeste

Por Assessoria

Publicada em 05/11/2026 às 15h11

O município de Ouro Preto do Oeste já tem recursos garantidos para fortalecer sua programação natalina. Uma emenda parlamentar de autoria do deputado estadual Laerte Gomes (PSD), no valor de R$ 200 mil, já foi depositada na conta da Associação Comercial e Industrial de Ouro Preto do Oeste (Aciop). O investimento será destinado à decoração natalina da cidade e à realização da tradicional Cantata de Natal, evento que integra o calendário cultural do município.

A destinação do recurso atende a uma solicitação do presidente da Aciop, Zenildo Lopes, e dos vereadores Edis Farias, Weuler e Marquinhos, parceiros do parlamentar no município. A iniciativa reforça o compromisso de Laerte Gomes com o fortalecimento das manifestações culturais e com o apoio a eventos que valorizam as tradições locais.

Para o deputado, investir em cultura também é uma forma de promover o desenvolvimento dos municípios, especialmente em períodos festivos, quando a movimentação de famílias e visitantes contribui para aquecer o comércio e estimular a economia local.

Laerte Gomes destacou a importância de apoiar iniciativas que fazem parte da identidade e da história das cidades rondonienses. A decoração natalina e a Cantata de Natal, além de proporcionarem momentos de confraternização e celebração, ajudam a manter vivas as tradições e a fortalecer o espírito comunitário.

Com o recurso já disponível para a Aciop, o parlamentar reafirma sua parceria com as lideranças de Ouro Preto do Oeste e seu compromisso de continuar destinando investimentos que contribuam para o desenvolvimento econômico, cultural e social do município.

“Esse é o nosso trabalho, contribuir com os eventos culturais tradicionais dos nossos municípios, valorizando nossas cidades e proporcionando momentos especiais para a população”, destacou Laerte Gomes.