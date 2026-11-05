Após eleições, Luizinho Goebel vai a Brasília e articula demandas de Rondônia com bancada federal

Por ASSESSORIA

Publicada em 05/11/2026 às 14h28

Passado o segundo turno das eleições, o deputado estadual Luizinho Goebel está em Brasília nesta semana, onde participa de reuniões e articulações com integrantes da bancada federal de Rondônia. O parlamentar está acompanhado do governador eleito Marcos Rogério, que ainda exerce o mandato de senador, em contatos voltados à viabilização de ações, projetos e recursos para o desenvolvimento do estado.

Para Luizinho, o encerramento do período eleitoral representa o momento de concentrar esforços nas demandas administrativas e nas pautas de interesse da população rondoniense. Segundo essa avaliação, é necessário retomar as agendas institucionais, discutir os desafios enfrentados pelos municípios e pelo estado e buscar apoio para iniciativas que possam contribuir com o desenvolvimento regional.

O deputado considera importante manter o diálogo com senadores e deputados federais, especialmente para encaminhar projetos e demandas que dependem de articulação em Brasília. A interlocução com a bancada também é vista como parte da preparação para o novo ciclo administrativo que começa em 2027, após a posse dos eleitos.

A presença de Luizinho nas articulações ocorre em um momento de transição política em Rondônia. Reeleito para exercer seu sexto mandato na Assembleia Legislativa, o parlamentar obteve votação expressiva nas eleições de 2026 e ampliou sua participação no cenário político estadual.

Com experiência acumulada em sucessivos mandatos e presença política no Cone Sul, Luizinho Goebel busca manter sua atuação nas discussões sobre investimentos, projetos e encaminhamento de recursos para Rondônia.

A avaliação do deputado é de que o trabalho institucional não pode parar após as eleições. Com a definição dos novos representantes, o desafio agora é transformar as articulações políticas em ações concretas, atendendo às necessidades dos municípios e contribuindo para a preparação do estado para a gestão que se inicia em 2027.