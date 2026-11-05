Rondoniense aposta em técnico tetracampeão acreano e anuncia Álvaro Miguéis

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/11/2026 às 14h20

Foto: Rhawan Vital

Com quatro títulos estaduais conquistados no futebol acreano e uma campanha que levou o Atlético Acreano às quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro, Álvaro Miguéis, de 60 anos, voltará a trabalhar em Rondônia na temporada 2027. O treinador, que possui Licença A da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), foi anunciado pelo Rondoniense Social Clube para comandar a equipe na próxima edição do Campeonato Rondoniense.

Entre os resultados mais recentes de sua carreira está a conquista do Campeonato Acreano de 2025, quando dirigiu o Independência Futebol Clube. Antes disso, Miguéis havia acumulado três títulos estaduais pelo Atlético Acreano, nas temporadas de 2016, 2017 e 2019, período em que também participou de campanhas nacionais da equipe.

Em 2017, o treinador conduziu o Atlético Acreano ao acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, permaneceu à frente do clube durante a disputa da Terceira Divisão, alcançando as quartas de final e encerrando a competição na sexta colocação da classificação geral.

O profissional também possui experiência no futebol rondoniense. Em 2020, esteve no comando do Real Ariquemes e terminou o Campeonato Rondoniense como vice-campeão. Dois anos depois, em 2022, teve uma passagem pelo próprio Rondoniense Social Clube, equipe à qual retorna agora para um novo trabalho.

A contratação integra o processo de reestruturação conduzido pela diretoria do Azulão, presidida por Antônio Tadeu. O objetivo da administração é organizar um elenco para as competições previstas em 2027, tendo o Campeonato Rondoniense como compromisso inicial.

Nos próximos dias, Álvaro Miguéis deverá iniciar as atividades de planejamento em conjunto com os dirigentes. Entre as primeiras providências estarão a formação do grupo de jogadores e a elaboração do cronograma de apresentação da equipe.

A previsão informada é de que o Campeonato Rondoniense de 2027 comece em 16 de janeiro. Até lá, o Rondoniense Social Clube concentrará os preparativos na organização do elenco e da comissão técnica para a disputa estadual.