Atleta formado no União Cacoalense segue para o Grêmio e inicia novo desafio no futebol

Por Cacoal Notícias

Publicada em 05/11/2026 às 14h25

Um atleta formado pelo União está a caminho de um novo desafio no futebol: vestir a camisa do Grêmio. A novidade foi anunciada pelo clube formador, que celebrou o avanço do jogador após uma negociação anterior com o Nação.

Na publicação, o União destacou que a trajetória representa o resultado de um trabalho voltado à formação esportiva e ao planejamento de carreira. Para o clube, desenvolver talentos envolve também criar oportunidades para que os atletas possam chegar a equipes de maior projeção.

O anúncio reforça a proposta da instituição de acompanhar o crescimento dos jogadores e contribuir para a construção de seus caminhos no esporte. Formação, desenvolvimento e organização das etapas da carreira foram os principais pontos ressaltados na mensagem.

O União também desejou sucesso ao atleta no novo desafio e manifestou apoio à continuidade de sua trajetória.

Créditos: informações divulgadas pelo União.