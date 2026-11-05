Médicos terceirizados do HEURO estão há meses sem receber por serviços prestados ao Estado

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 05/11/2026 às 14h34

Médicos que atuam no Hospital Estadual de Urgência e Emergência de Rondônia (HEURO), em Cacoal, estão há meses sem receber pelos serviços prestados à rede pública estadual de saúde. A situação envolve profissionais terceirizados da equipe de cirurgia geral, que mantiveram os atendimentos à população entre os meses de agosto e novembro, mesmo diante dos atrasos nos pagamentos.

De acordo com as informações relatadas, os processos necessários para a liberação dos valores estão parados na Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), sem uma previsão concreta para a quitação dos serviços já realizados.

O cenário levanta preocupações sobre a gestão dos contratos terceirizados e os mecanismos de repasse financeiro na saúde pública estadual. Os profissionais seguem aguardando uma solução para receber pelos serviços prestados, enquanto a situação evidencia dificuldades administrativas que podem comprometer a continuidade e a organização das equipes responsáveis pelo atendimento à população.

O atraso nos pagamentos também reacende o debate sobre a responsabilidade do Estado na condução dos contratos e na garantia das condições necessárias para manter os serviços de saúde em funcionamento.

Até o momento, não há previsão informada para a regularização dos pagamentos. A Sesau deve esclarecer os motivos da paralisação dos processos, a situação contratual da equipe e quando os valores pendentes serão efetivamente liberados.

Nossa equipe de reportagem aguarda posicionamento da SESAU, em breve teremos atualizações.