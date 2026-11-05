Mulher suspeita de homicídio em Jaci-Paraná é presa na Vila Jirau

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/11/2026 às 13h50

Uma mulher identificada pelas iniciais A. D. S., apontada pelas investigações como responsável por desferir o primeiro golpe de faca contra a vítima de um homicídio, foi presa na Vila Jirau, em Porto Velho (RO). A suspeita estava escondida na localidade, situada a aproximadamente 40 quilômetros de Jaci-Paraná, distrito onde o assassinato ocorreu em 18 de agosto de 2026.

A prisão preventiva foi determinada pela 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Porto Velho. Na decisão judicial, foram considerados elementos reunidos durante a investigação que indicam a possível participação da mulher no crime. Entre os indícios apresentados está a suspeita de que ela tenha iniciado a agressão com arma branca contra a vítima.

Além do homicídio qualificado, a investigada também é suspeita de corrupção de menores. Os dois delitos integram o procedimento que fundamentou a expedição do mandado judicial.

O cumprimento da ordem de prisão ficou sob responsabilidade da 10ª Delegacia de Polícia Civil de Nova Mutum Paraná, unidade vinculada à Polícia Civil de Rondônia. Os agentes localizaram a suspeita na Vila Jirau, onde ela permanecia escondida.

O homicídio investigado aconteceu em Jaci-Paraná, distrito localizado a aproximadamente 90 quilômetros de Porto Velho. A distância entre o local do assassinato e a região onde a mulher foi encontrada é estimada em 40 quilômetros.

No enquadramento jurídico apresentado pela investigação, o homicídio qualificado está previsto no artigo 121, parágrafo 2º, do Código Penal. Já a suspeita de corrupção de menores tem como fundamento o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A prisão ocorreu no âmbito das diligências conduzidas pela Polícia Civil para apurar o homicídio registrado em agosto. A participação atribuída à investigada, incluindo a suspeita de ter desferido a primeira facada, permanece baseada nos indícios reunidos durante a investigação.