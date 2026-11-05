Unidade de Terapia Intensiva-UTI de Rolim de Moura será inaugurada dia 30

Está programada para o dia 30 de novembro de 2026 a inauguração da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto do Hospital Municipal de Rolim de Moura, com 10 leitos, sendo 9 leitos gerais e 1 leito de isolamento.
Data: 30 de novembro de 2026
Local: Hospital Municipal de Rolim de Moura.
A implantação da UTI contempla a reforma e adequação da estrutura física, instalações, aquisição de equipamentos e demais serviços necessários ao funcionamento da unidade.
Recursos financeiros: A execução do projeto conta com recursos provenientes do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT-14) e recursos próprios da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA).
A inauguração representa um marco histórico para a saúde pública municipal, ampliando a capacidade de atendimento aos pacientes que necessitam de cuidados intensivos e fortalecendo a assistência prestada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
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