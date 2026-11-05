Unidade de Terapia Intensiva-UTI de Rolim de Moura será inaugurada dia 30

Por ASSESSORIA

Publicada em 05/11/2026 às 14h19

Está programada para o dia 30 de novembro de 2026 a inauguração da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto do Hospital Municipal de Rolim de Moura, com 10 leitos, sendo 9 leitos gerais e 1 leito de isolamento.

Data: 30 de novembro de 2026

Local: Hospital Municipal de Rolim de Moura.

A implantação da UTI contempla a reforma e adequação da estrutura física, instalações, aquisição de equipamentos e demais serviços necessários ao funcionamento da unidade.

Recursos financeiros: A execução do projeto conta com recursos provenientes do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT-14) e recursos próprios da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA).

A inauguração representa um marco histórico para a saúde pública municipal, ampliando a capacidade de atendimento aos pacientes que necessitam de cuidados intensivos e fortalecendo a assistência prestada pelo Sistema Único de Saúde (SUS).