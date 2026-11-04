Com brasileiros eleitos, direita de Trump sofre grande derrota nos EUA

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 04/11/2026 às 15h58

Nesta terça-feira (3), foram realizadas as eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, as chamadas midterms, onde o Partido Republicano, do presidente Donald Trump, sofreu grande derrota. Os eleitores americanos votaram para escolher deputados, senadores e governadores, em disputa para controlar o Congresso pelos próximos dois anos.

O Partido Democrata, de oposição ao atual presidente, conquistou a maioria das duas casas do Congresso dos Estados Unidos. O resultado mostra uma derrota histórica para Trump. A oposição abriu grande vantagem no Senado e na Câmara, além de agora ter a maioria dos governadores.

Entre os democratas vitoriosos, cinco brasileiros ganharam vagas nestas eleições. O carioca Felipe Sousa-Lazaballet, natural de Duque de Caxias (RJ), conquistou uma vaga no Legislativo da Flórida. Em Connecticut, Farley Santos foi reeleito. Em Massachusetts, Rita Mendes (Conselheiro Pena - MG), Priscila Sousa (Ipatinga - MG) e Danillo Sena (Timbaúba - PE) renovaram seus mandatos como deputados. Lorena Betts (MT) ganhou uma vaga também por Massachusetts. Elaine Marzola (RJ) foi eleita por Nevada.

Vale destacar que Estados Unidos, os Legislativos estaduais são responsáveis por aprovar leis que valem em cada estado, votar orçamentos e fiscalizar os governos locais.

A derrota do Partido Republicano pode indicar uma antecipação das disputas políticas de 2028, quando os americanos escolherão o sucessor de Trump. A Constituição impede que o presidente seja eleito para um terceiro mandato.