Trump diz que não tomou partido nas eleições no Brasil a pedido de Lula

Por G1

Publicada em 29/10/2026 às 11h00

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (29) que não tomou partido nas eleições do Brasil a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Questionado sobre se reconheceria a vitória de Lula, Trump disse que falará com o presidente brasileiro e voltou a criticar o pleito, que chamou de "vergonhoso".

"Não quero comentar isso agora, mas achei que a eleição foi um grande constrangimento para o povo brasileiro. Acompanhei a eleição. Não tomei partido. Deixei as coisas seguirem seu curso. O presidente — o atual presidente — me pediu para não tomar partido. E eu não tomei. Mas, ao observar o que aconteceu no Brasil... bem, basta olhar para o mercado. O mercado despencou. Enfim, achei que foi uma situação muito vergonhosa para o Brasil", disse.

Na quarta-feira (28) um comunicado divulgado por Flávio Bolsonaro em que o senador brasileiro se declarava ser o "líder do Brasil".

Questionado por um jornalista se concordava com a afirmação, Trump respondeu que não queria se pronunciar sobre o assunto.

"Não vou comentar isso. Nós demos a ele uma autorização para entrar no país. Mas não vou me envolver", afirmou.

Sem apresentar provas, Trump voltou a questionar o processo eleitoral no Brasil. Segundo o presidente americano, as eleições foram "muito estranhas".

Trump também disse acreditar que Flávio foi tratado de forma injusta no Brasil. Além disso, ele afirmou que ainda não conversou com o senador.

Mais cedo, Flávio Bolsonaro divulgou uma carta em uma rede social na qual se declarava o "verdadeiro presidente do Brasil", mas depois voltou atrás e passou a se chamar apenas de "líder do Brasil". No documento, ele também agradece líderes internacionais, incluindo Trump.

As alegações de fraude eleitoral, divulgadas sem apresentação de provas, contrastam com o resultado oficial confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que declarou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva.

O PL, partido de Flávio, reconheceu o resultado eleitoral, mas pediu esclarecimentos à Justiça.