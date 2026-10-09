TRT-14 celebra Dia das Crianças com entrega de brinquedos, kits escolares e atividades recreativas na Vila Princesa, em Porto Velho

Por CCOM/TRT-14

Publicada em 09/10/2026 às 15h57

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) promoveu, nesta sexta-feira (9/10), uma manhã especial de diversão, solidariedade e cidadania para aproximadamente 100 crianças da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental João Afro Vieira, localizada na comunidade Vila Princesa, em Porto Velho (RO). A iniciativa, alusiva ao Dia das Crianças, reuniu atividades recreativas, distribuição de brinquedos, kits escolares e momentos de integração, reafirmando o compromisso da Justiça do Trabalho com a promoção dos direitos da criança e do adolescente.

A programação contou com o apoio do Serviço Social do Comércio (Sesc), que proporcionou atividades de lazer e entretenimento para a criançada, e da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB/RO), que contribuiu com a distribuição de lanches e guloseimas. A parceria entre as instituições ajudou a transformar a manhã em um momento de celebração da infância e aproximação com a comunidade.

Direito de brincar, aprender e crescer

Durante a distribuição dos brinquedos, o presidente do TRT-14, desembargador Ilson Alves Pequeno Junior, destacou a importância de iniciativas que aproximam a Justiça do Trabalho da população e ampliam o alcance de sua atuação social.

Em sua apresentação, o presidente ressaltou: “momentos como esse permitem que a Justiça do Trabalho chegue mais longe, ultrapassando os espaços institucionais e estabelecendo uma relação direta com as comunidades. Incentivar a educação, o lazer e as oportunidades de desenvolvimento é parte fundamental do enfrentamento ao trabalho infantil”.

A celebração reforçou que o combate ao trabalho infantil também passa pela garantia de condições para que meninos e meninas possam vivenciar plenamente a infância, com acesso à escola, à cultura, às brincadeiras e à convivência comunitária.

Solidariedade que se transforma em alegria

Um dos momentos mais aguardados foi a entrega dos brinquedos arrecadados durante a campanha solidária “Adote uma Criança”, realizada pelo TRT-14 entre os dias 28 de setembro e 8 de outubro.

A mobilização envolveu magistrados(as), servidores(as), colaboradores(as) e demais integrantes da comunidade interna do Tribunal, que contribuíram com a doação de presentes destinados às crianças atendidas pela escola.

A campanha incentivou a adoção simbólica de crianças, permitindo que os participantes escolhessem presentes de acordo com uma lista de nomes de cada criança.

A vice-diretora da escola, Milca Monteiro de Carvalho, comemorou a realização da atividade e destacou a importância da parceria para a comunidade escolar. “Realizamos uma ação maravilhosa e estamos muito felizes com essa iniciativa tão relevante. Nossa comunidade precisa de momentos como esse, que proporcionam alegria, acolhimento e oportunidades para as nossas crianças”, afirmou.

Direito de brincar e combate ao trabalho infantil

Além de proporcionar momentos de alegria, a ação social também reforçou a importância da garantia dos direitos fundamentais da infância, especialmente o direito à educação, ao lazer, à convivência comunitária e à proteção contra o trabalho infantil.

A iniciativa contou com a participação da Comissão Regional de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem do TRT-14, que atua na conscientização da sociedade sobre os prejuízos do trabalho precoce e na promoção de oportunidades para o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes.

A realização da atividade integra as ações de responsabilidade social do Regional e evidencia a importância da atuação conjunta entre instituições públicas, entidades parceiras e comunidade na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.