Sinalização horizontal é concluída em 2,1 km da RO-010, no município de Mirante da Serra

Por Assessoria

Publicada em 29/10/2026 às 10h25

Com o objetivo de organizar o fluxo de veículos, além de orientar os condutores e proporcionar uma circulação mais segura durante os deslocamentos pela via, o governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) entregou para o município de Mirante da Serra os serviços de sinalização horizontal em 2,1 quilômetros na RO-010, perímetro urbano da cidade.

Segundo o diretor-geral do DER-RO, Diego Muniz, a conclusão dos serviços representa mais uma etapa de cuidados aos municípios. “Manter a sinalização visível e em boas condições é essencial para que os motoristas tenham mais clareza ao trafegar pelas rodovias. Esse serviço contribui para organizar o fluxo de veículos, proporcionando melhores condições de trafegabilidade e segurança”.

O titular da Coordenadoria de Usinas de Asfalto (Cousa), Gerverson Pereira explicou que a execução dos serviços de sinalização horizontal faz parte dos cuidados necessários para manter a RO-010 em condições adequadas de uso. O trabalho contribui para orientar os condutores e reforçar a identificação das faixas de circulação ao longo do trecho atendido.

Com a conclusão dos trabalhos, os 2,1 quilômetros de sinalização atendidos na RO-010 passam a auxiliar os motoristas durante o percurso, favorecendo a organização do trânsito e a segurança de quem utiliza a rodovia.