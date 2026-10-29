Jornada de acesso ao mercado selecionará cinco empresas de turismo de Porto Velho para a Festuris, em Gramado

Por André Oliveira

Publicada em 29/10/2026 às 11h33

Empresas do setor turístico de Porto Velho estão participando da Jornada de Acesso ao Mercado do Trade Turístico de Rondônia, iniciativa que busca fortalecer os negócios locais e ampliar as oportunidades de divulgação dos destinos rondonienses. Realizada na sede do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a programação segue até quinta-feira (29) e selecionará cinco empreendimentos para participar da Feira Internacional de Turismo de Gramado (Festuris), no Rio Grande do Sul, de 12 a 15 de novembro.

A iniciativa é resultado da parceria entre o Sebrae e a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), com foco na qualificação, no desenvolvimento empresarial e na preparação dos empreendedores para acessar novos mercados. O resultado da seleção está previsto para a próxima segunda-feira (2 de novembro).

QUALIFICAÇÃO PARA FORTALECER O TURISMO

Isabele Morgado espera participar da Festuris para divulgar o turismo de Rondônia

O Programa de Aceleração de Acesso ao Mercado do Trade Turístico de Rondônia foi desenvolvido para aumentar a competitividade das empresas do setor por meio de uma jornada de capacitação. A metodologia reúne sete módulos, consultorias e atividades de desenvolvimento empresarial, preparando os negócios para participar de eventos e encontros comerciais.

Participam empresas formalmente constituídas e atuantes no setor turístico de Porto Velho, incluindo agências e operadoras de turismo receptivo, meios de hospedagem, atrativos turísticos, turismo de aventura e rural, turismo de base comunitária, turismo cultural, gastronomia turística, transporte turístico, experiências de natureza e ecoturismo.

EMPREENDEDORAS NA EXPECTATIVA DE REPRESENTAR RONDÔNIA

Entre as participantes está Isabele Morgado, que destacou a expectativa de integrar a programação da feira em Gramado e ampliar a divulgação dos destinos rondonienses.

Caroline Iolanda destaca a oportunidade de divulgar as belezas naturais de Rondônia e atrair novos visitantes

“Estou na expectativa de participar da Festuris e ter a oportunidade de levar cada vez mais o turismo de Rondônia para o mundo. É uma vitrine importante para apresentar nosso trabalho, fazer contatos e mostrar tudo o que o nosso estado tem a oferecer”.

A participação na feira poderá aproximar os empreendimentos locais de agentes de viagens, operadores e outros profissionais do setor. Para as empresas selecionadas, será uma oportunidade de apresentar seus serviços e estabelecer contatos comerciais fora de Rondônia.

A empreendedora Caroline Iolanda também ressaltou a importância de divulgar as belezas naturais do estado para novos públicos e despertar o interesse de visitantes pela região.

“Temos a possibilidade de levar nossas belezas naturais para fora, para que as pessoas conheçam e entendam melhor o potencial de Rondônia. Participar de uma feira como essa é uma oportunidade de mostrar nossas riquezas, nossas experiências e tudo aquilo que torna nosso estado especial”.

Aleks Palitot reforça que a parceria com o Sebrae qualifica empreendedores e amplia oportunidades de negócios no turismo

Além da divulgação dos destinos, a jornada busca preparar os participantes para apresentar seus produtos turísticos de maneira mais competitiva, ampliando as possibilidades de negócios e parcerias com empresas de outras regiões.

PARCERIA PARA ABRIR NOVOS MERCADOS

A participação na Festuris representa uma oportunidade de apresentar serviços, estabelecer conexões comerciais e ampliar a visibilidade de Porto Velho e de Rondônia no mercado turístico nacional e internacional.

Para o prefeito Léo Moraes, investir na qualificação dos empreendedores é uma forma de ampliar a divulgação dos destinos locais e fortalecer a economia por meio do turismo.

“Porto Velho tem um grande potencial turístico, com riquezas naturais, cultura e experiências que merecem ser conhecidas em todo o Brasil e no mundo. Estamos trabalhando para preparar nossos empreendedores, abrir novos mercados e gerar oportunidades de emprego e renda para a população”.

Capacitação prepara empreendedores para apresentar e comercializar produtos turísticos e ampliar parcerias na feira

A capacitação também busca desenvolver habilidades relacionadas à apresentação e à comercialização de produtos turísticos, preparando os empreendedores para aproveitar as oportunidades de contato com compradores e parceiros durante a feira.

O secretário executivo de Turismo da Semtel, Aleks Palitot, destacou a importância da parceria com o Sebrae para fortalecer os negócios do setor.

“A parceria com o Sebrae é fundamental para qualificar nossos empreendedores e ampliar as oportunidades de negócios. A Jornada de Acesso ao Mercado prepara as empresas para que estejam mais competitivas e possam aproveitar espaços estratégicos como a Festuris”.

Ao final da jornada, cinco empreendimentos serão selecionados conforme os critérios estabelecidos para participar da Festuris, programada para ocorrer de 12 a 15 de novembro, em Gramado. O resultado está previsto para segunda-feira (2), permitindo que as empresas escolhidas se preparem para representar Porto Velho no evento.