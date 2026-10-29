Com atividades lúdicas e interativas, Detranzinho aproxima população da segurança no trânsito

Por Jarlana Davy

Publicada em 29/10/2026 às 11h37

Já imaginou aprender as regras de trânsito dirigindo minicarros em uma cidade feita sob medida? Essa é a proposta do Detranzinho, a mais nova atração inaugurada pela Escola Pública de Trânsito (EPTran) em Porto Velho. O espaço, faz parte do Complexo de Educação e Fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), e foi pensado para ensinar as crianças, jovens e até adultos de Rondônia a circularem com segurança, cidadania e muita responsabilidade.

Além de receber as pessoas na minicidade, a estrutura conta com salas preparadas para cursos – gratuitos e de baixo custo, palestras, capacitações e diversas dinâmicas que envolvem toda a comunidade.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha ressaltou o impacto transformador da novidade. “Ao criar um ambiente educativo voltado para à população, a autarquia planta sementes de respeito e responsabilidade. A iniciativa fortalece as ações para um trânsito mais seguro.”

No trânsito diferentes gerações compartilham o mesmo caminho

UMA EXPERIÊNCIA COMPLETA

Em 2026, o Detranzinho já recebeu diversas instituições, entre elas escolas municipais e estaduais, pacientes do Hospital Infantil Cosme e Damião, Clube de Aventureiros, Bombeiro Mirins, Pelotão Mirim do Amazonas, e ainda grupos da terceira idade, atendendo um público de 752 pessoas entre crianças, jovens e adultos.

Segundo o diretor da EPTran, Talysson Bezerra, a estimativa de atendimento este ano deve chegar a quase mil visitantes. Mas em 2027, a expectativa é atender um público ainda maior, entre escolas e outras instituições, expandindo assim essa experiência lúdica, que transforma comportamentos no trânsito.”

“A minicidade é a verdadeira estrela do Complexo de Educação, por lá, a teoria ganha vida, já que o ambiente simula o dia a dia das ruas – com sinalização completa, faixas de pedestres, cruzamentos, ciclofaixas, edificações em miniatura, e logo teremos miniveículos”, destacou Talysson Bezerra.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, reforça que o espaço é um sonho que saiu do papel. “O Detranzinho amplia o alcance das nossas ações e proporciona momentos inesquecíveis, tornando o aprendizado leve e marcante para crianças, jovens e até adultos.”