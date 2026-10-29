Agendamento online otimiza tempo do cidadão e garante atendimento com hora marcada no Detran-RO

Por Jarlana Davy

Publicada em 29/10/2026 às 11h31

Com o objetivo de oferecer mais praticidade, agilidade e conforto aos condutores e proprietários de veículos de Rondônia, o governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) reforça a importância do uso da plataforma de Agendamento Online. A ferramenta permite que o cidadão planeje seu atendimento presencial com antecedência, garantindo hora marcada e otimizando o seu tempo.

Por meio do sistema é possível escolher o melhor dia, horário e local para atendimento nas Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) e Postos Avançados distribuídos em todos os municípios do estado.

SERVIÇOS DISPONÍVEIS

A plataforma digital do Detran-RO abrange procedimentos essenciais do dia a dia do cidadão. Entre os principais serviços disponíveis para agendamento, destacam-se:

* Veículos: Vistoria veicular, transferência de propriedade e licenciamento;

* Habilitação: Coleta biométrica, renovação e retirada da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

*Fiscalização: Serviços de multas, liberação de veículos, restituição de CNH ou de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) recolhido, entre outros serviços.

No entanto, é importante saber que a disponibilidade de alguns serviços pode variar conforme a estrutura e a capacidade de atendimento de cada unidade. A lista completa de procedimentos e os locais disponíveis podem ser consultados diretamente no portal oficial do órgão, através do endereço eletrônico www.detran.ro.gov.br.

COMO AGENDAR SEU ATENDIMENTO

O processo é simples, gratuito e pode ser feito de qualquer computador ou smartphone:

Acesse o site oficial: detran.ro.gov.br;

Clique na opção de Agendamento Online;

Selecione o serviço desejado, o município e a unidade de atendimento;

Escolha a data e o horário de sua preferência;

Confirme os dados informados e finalize o processo.

Após a conclusão, basta comparecer à unidade escolhida no dia e horário marcados, portando os documentos pessoais e os do veículo ou processo em questão.