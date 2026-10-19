Sargento da PM de Rondônia supera lesão grave e conquista quatro medalhas de ouro no Troféu Brasil Master
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 19/10/2026 às 13h50
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 Depois de enfrentar uma lesão grave na região lombar, sofrida em dezembro de 2025, o 3º sargento da Polícia Militar de Rondônia (PMRO), Heráclito Rodrigues Neto, voltou às competições e conquistou quatro medalhas de ouro no Troféu Brasil Master de Atletismo, disputado em setembro de 2026. O policial militar garantiu o primeiro lugar nas provas de arremesso de peso e lançamento de disco, martelo e martelete.

A trajetória esportiva do sargento ultrapassa três décadas. Ao longo de mais de 30 anos dedicados ao atletismo, Heráclito estabeleceu recordes em diferentes níveis de competição. No lançamento do martelo, detém o recorde estadual. Também é recordista brasileiro master no arremesso de peso e no lançamento do martelete, modalidade na qual possui ainda o recorde sul-americano.

Para viabilizar sua participação no Troféu Brasil Master, o atleta recebeu apoio do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM), da Qualy Evas e da Academia Definição. O retorno às disputas ocorreu aproximadamente nove meses depois da lesão lombar.

O resultado foi destacado pelo comandante do 1º BPM, tenente-coronel Teixeira, que associou o desempenho do militar à disciplina, à dedicação e à capacidade de superação. Segundo o oficial, as conquistas representam motivo de orgulho para o batalhão e demonstram que integrantes da corporação também podem alcançar resultados expressivos no esporte.

Com as quatro medalhas conquistadas em setembro, Heráclito passou a concentrar sua preparação na VI Taça Brasil Master Loterias Caixa de Atletismo, prevista para novembro de 2026. O sargento busca apoio para participar da competição como representante de Rondônia.

A Polícia Militar de Rondônia, por sua vez, manifestou reconhecimento aos profissionais que conciliam as atividades na corporação com a participação em competições esportivas, destacando a projeção institucional proporcionada pelos resultados obtidos.

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