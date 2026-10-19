Abertura oficial das Rolimpíadas Escolares 2026 mobiliza esporte e Integração educacional em Rolim de Moura

Por Assessoria

Publicada em 19/10/2026 às 14h49

Nesta segunda-feira, 19, o Ginásio Emerson Schelbauer foi palco da cerimônia oficial de abertura do Rolimpíadas Escolares 2026. O evento é promovido pela Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e em ação conjunta com a Autarquia Municipal de Esportes (AMEROLIM).

Criado em 1985 pelo professor José Roberto de Maio Godoy e profissionais de Educação Física da época, o torneio tem como principal meta incentivar o esporte no ambiente escolar. Após um período inativo, o resgate das Rolimpíadas ocorreu em 2025. Para a edição de 2026, o evento consolida a sua expansão ao unir tanto as escolas da rede pública municipal quanto as instituições estaduais de ensino.

Ao todo, esta edição conta com a participação de 18 instituições educacionais, engajando cerca de 350 alunos-atletas e 32 professores e técnicos. Os jogos começaram nesta segunda e seguirão até a próxima sexta-feira.

O Dispositivo de honra foi composto com presença do Prefeito Aldo Júlio, do Secretário de Educação Wander Barcelar Guimarães, do Secretário de Planejamento e Coordenador Geral do evento Rodnei Antônio Paes, do Presidente da AMEROLIM Willian Zanetti, do Superintendente Regional de Educação (SEDUC-RO) Cleiton Chieregato, além de autoridades e representantes militares e do meio jurídico-desportivo.

As 18 escolas participantes e a equipe de arbitragem desfilaram perante o público presente, acompanhadas pela condução das bandeiras realizada por alunos do Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM VIII).

O mascote “Rolimpdog” cachorro-robô da Rolim Net animou o público com o tema musical oficial do evento, e os alunos da EMEI Neusa Santos (Pré II) realizaram uma apresentação artística inspirada no tema “Futebol”, destacando valores como amizade, trabalho em equipe e respeito.

Representantes de atletas, árbitros e técnicos proferiram os tradicionais juramentos, reafirmando o compromisso com o fair play (jogo justo), a disciplina e os valores éticos no esporte educacional.

A aluna Laura dos Anjos Amorim,11 anos, da Escola Francisca Duran Costa, campeão de atletismo em 2025 conduziu a tocha Olímpica pelo ginásio até o acendimento da Pira, simbolizando a união e a energia dos jogos.

Até a próxima sexta-feira, a comunidade escolar de Rolim de Moura disputa os jogos das Rolimpíadas Escolares, nas categorias futsal, queimada, atletismo, judô, karatê entre outros.

As disputas ocorrem em categorias nos âmbitos masculino e feminino, reunindo os estudantes-atletas das redes municipal e estadual de ensino.