Rubio diz que Trump vai avaliar decisão sobre sanções contra a Rússia

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 19/10/2026 às 15h48

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse não ter anunciado uma posição definitiva sobre a suspensão das sanções contra a Rússia, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que o mandatário avaliará, ao longo de 60 dias, o impacto da decisão de suspender as punições, anunciada na sexta-feira (16).

"Muitos de vocês ainda não sabem qual é a minha decisão, mas vamos resolver isso, e vocês ficarão sabendo", disse Trump a jornalistas em seu resort Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida. Na rede Truth Social, o presidente escreveu que a suspensão visa evitar qualquer ação "que, de forma insensata, afaste a Rússia da mesa de negociações".

Trump assinou, na sexta-feira, um decreto que cancela sanções e tarifas previstas na Lei Graham, sancionada por ele no mês passado e nomeada em homenagem ao senador Lindsey Graham, morto em julho, após apelos de parlamentares que querem pressionar Moscou devido ao conflito com Kiev. A decisão não detalha por quanto tempo a suspensão permanece válida.

"Acho que o presidente quer usar esse período de 60 dias para analisar o que a imposição tanto de sanções quanto de tarifas significará para a economia global e até mesmo para a economia dos Estados Unidos", disse Rubio a jornalistas antes de embarcar em um avião para uma viagem ao Uzbequistão.

O decreto foi muito criticado pelo presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, e por aliados europeus, que veem na suspensão das sanções um esforço de Trump para se aproximar de Vladimir Putin e tentar encerrar o conflito nos termos do Kremlin.

Neste domingo (18), Trump acusou Zelenski de não querer encerrar o conflito. "Zelenski não se importa e, francamente, com todo o dinheiro que a Europa está lhe dando, ele não quer pôr fim a esta guerra e provavelmente nunca quis", escreveu na Truth Social.

Antes da suspensão das sanções, Washington e Moscou anunciaram um acordo que permite aos EUA importar diesel russo, em uma tentativa de reduzir os preços dos combustíveis antes das eleições de meio de mandato.

As pesquisas mostram que o Partido Republicano, de Trump, provavelmente caminha para uma derrota nas eleições, com muitos eleitores profundamente insatisfeitos com os custos dos combustíveis, que dispararam desde o início da guerra no Irã, no fim de fevereiro.

"Zelenski está usando as refinarias de diesel na Rússia como alvo, sabendo que esses ataques estão afetando gravemente os mercados mundiais de diesel, incluindo o dos Estados Unidos", disse Trump, que tem criticado os ataques ucranianos contra a infraestrutura de Moscou.