Deputado Pedro Fernandes apresenta na tribuna as prioridades do segundo mandato

Por Assessoria

Publicada em 19/10/2026 às 13h40

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) usou a tribuna da Assembleia Legislativa de Rondônia, logo após a eleição, para agradecer a reeleição e apresentar as prioridades do segundo mandato. Ele recebeu 20.080 votos nos 52 municípios do estado.

Pedro destacou o recapeamento e a pavimentação de rodovias estaduais, com atenção ao Vale do Jamari, e a descentralização da saúde, com cirurgias ortopédicas mais perto das famílias. Também colocou na pauta a regularização fundiária, a segurança jurídica ao produtor rural diante de embargos e questões ambientais, a defesa do pequeno produtor e o fortalecimento do cooperativismo.

Segundo o deputado, os temas já foram tratados em conversa com o governador eleito, Marcos Rogério.

A pauta dá continuidade ao trabalho do primeiro mandato, que incluiu a relatoria da CPI das Reservas, as reuniões com o INCRA sobre titulação de terras e a Lei 5.926/2024, de prevenção ao câncer de próstata, de sua autoria.

“É momento de gratidão e de dever cumprido. Agora o trabalho é por estradas, saúde perto de quem precisa e segurança jurídica ao produtor”, afirmou.

Pedro também cumprimentou os parlamentares reeleitos e agradeceu os colaboradores e amigos que participaram da campanha.