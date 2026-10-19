Prefeitura realiza lançamento do Natal Porto Velho Luz 2026; evento natalino terá 44 dias de programação, com árvore de 40 metros

Por Letícia Regis

Publicada em 19/10/2026 às 12h02

O Natal Porto Luz tem sido um sucesso a cada ano que passa. Em 2025, a visita ao Parque da Cidade alcançou quase 1 milhão de pessoas. Neste ano, a expectativa é que esse número cresça ainda mais.

O evento natalino irá se estabelecer durante 44 dias seguidos, e contará com uma árvore de Natal de 40 metros de altura, além de atrações como pista de patinação, trenzinho, Vila Gastronômica e Castelo de Gelo.

Realizado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), o evento busca oferecer à população uma experiência marcada pela diversão, pelo acolhimento e pela convivência familiar. A proposta é transformar o espaço em um ponto de encontro para moradores e visitantes, fortalecendo o espírito natalino e criando novas memórias para quem participa da celebração.

Parcerias que ampliam as possibilidades

Uma das novidades desta edição é o fortalecimento da participação da iniciativa privada na realização do evento. A estratégia busca ampliar as atrações e as entregas à população, ao mesmo tempo em que contribui para reduzir os custos aos cofres públicos.

O presidente da Emdur, Bruno Holanda, explica que a proposta é reunir esforços entre o poder público e as empresas privadas para fortalecer a realização do Natal e ampliar seus benefícios para a cidade.

“Nosso objetivo é trazer a iniciativa privada para dentro do evento, fomentando essa parceria para reduzir os custos aos cofres públicos e, ao mesmo tempo, proporcionar uma estrutura cada vez melhor para a população. No ano passado, tivemos um grande sucesso, com mais de 900 mil visitantes, e a expectativa é que, neste ano, esse público seja ainda maior”.

Economia

Além de proporcionar lazer e entretenimento, o Natal Porto Velho Luz, também representa uma oportunidade para movimentar diferentes setores da economia de Porto Velho. A presença de visitantes contribui para o comércio, a gastronomia e os serviços, beneficiando empresários, comerciantes, ambulantes e motoristas de aplicativos.

A Vila Gastronômica, por exemplo, integra a experiência do evento e abre espaço para que trabalhadores e empreendedores aproveitem o aumento da circulação de pessoas. O impacto vai além dos dias de programação, pois fortalece a atividade econômica e contribui para valorizar a capital como destino turístico.

Inclusão

O cuidado com as famílias também estará presente na organização da programação. As atividades natalinas terão início somente após o Dia da Inclusão, para que as crianças neurodivergentes também possam aproveitar as atrações.

A medida reforça o cuidado em promover uma celebração mais inclusiva, respeitando as necessidades de diferentes públicos e garantindo que mais crianças tenham a oportunidade de vivenciar a experiência natalina.

Para o prefeito Léo Moraes, realizar mais uma edição do evento é motivo de felicidade por proporcionar à população um momento de união, esperança e alegria.

“Fico muito feliz em poder proporcionar mais uma vez um evento tão marcante para a nossa população. O Natal representa o amor ao próximo, o acolhimento a quem mais precisa e a alegria. Queremos que as famílias tenham momentos especiais, que as crianças guardem boas lembranças e que todos possam viver esse espírito de união. Com o apoio e as parcerias das empresas privadas, também conseguimos ampliar as entregas, movimentar a economia e projetar Porto Velho para todo o Brasil”, afirmou o prefeito