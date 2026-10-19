Por TRT14

Publicada em 19/10/2026 às 11h47

Solidariedade, acolhimento e acesso a direitos marcaram a 23ª edição do TRT Comunidade, realizada neste sábado (17/10), pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC). Das 8h às 13h, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Eduardo Lima e Silva, na zona sul de Porto Velho, transformou-se em um grande espaço de cidadania, recebendo moradores de diferentes bairros da capital em busca de serviços gratuitos de saúde, documentação, assistência social, orientações jurídicas e oportunidades de qualificação profissional.

Integrando as comemorações dos 40 anos de instalação do TRT-14, a ação reuniu mais de 20 instituições públicas e privadas e mobilizou magistrados(as), servidores(as), profissionais e voluntários(as). Ao todo, foram realizados mais de 1000 atendimentos.

Um dos principais destaques foi o Feirão Regional de Aprendizagem, que registrou a participação de 75 adolescentes e jovens atendidos pelo Instituto Chance e 20 empresas mobilizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e TRT-14 (RO/AC). A iniciativa aproximou a juventude de oportunidades de formação profissional e ingresso protegido no mercado de trabalho, fortalecendo as ações de combate ao trabalho infantil e de estímulo à aprendizagem.

Na área da saúde, a programação incluiu consultas médicas, vacinação, atendimentos odontológicos, orientações preventivas e exames, com destaque para a carreta do Hospital de Amor. Um dos atendimentos resultou no encaminhamento imediato de uma paciente ao Hospital de Base, após a identificação de sinais clínicos preocupantes durante a avaliação médica.

A abertura contou com a presença do presidente e gestor de Governança e Metas do TRT-14, desembargador Ilson Alves Pequeno Junior; do presidente da Associação Rondoniense da Advocacia Trabalhista (Aronatra) e da Comissão Especial de Direito do Trabalho da OAB-RO, Rodrigo Borges Soares; da superintendente regional do Ministério do Trabalho e Emprego em Rondônia (MTE/RO), Tereza Janete; e da juíza do Trabalho Sabina Helena Silva de Carvalho Rodrigues, integrante da comissão regional de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem.

Para o presidente do TRT-14, a realização do programa durante as comemorações das quatro décadas do Regional reforça o compromisso institucional com uma Justiça acessível e humanizada. “O TRT Comunidade traduz, na prática, o compromisso do Tribunal com a cidadania. Ao completarmos 40 anos, celebramos nossa trajetória olhando para as necessidades da sociedade, reafirmando que a Justiça deve estar presente onde o cidadão mais precisa. A Justiça do Trabalho é em sua essência uma Justiça Social!”, ressaltou o desembargador Ilson Pequeno.