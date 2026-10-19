Máquinas de reciclagem ajudam a reduzir descarte de resíduos e preservar o meio ambiente

Por Jhon Silva

Publicada em 19/10/2026 às 11h41

Uma garrafa plástica descartada na rua pode acabar em um bueiro, chegar aos igarapés e contribuir para a poluição ambiental. Já quando recebe a destinação correta, esse mesmo material pode retornar à indústria e ser transformado em um novo produto. É essa mudança de hábito que a Prefeitura de Porto Velho busca incentivar com o Recicla Pay, tecnologia que une reciclagem, benefícios financeiros e preservação do meio ambiente.

As máquinas instaladas na capital permitem que os moradores depositem embalagens recicláveis, como garrafas PET, latinhas de alumínio e outros materiais aceitos pelo sistema. Em troca, os usuários acumulam pontos que podem ser convertidos em dinheiro via Pix e outros benefícios, conforme as regras do programa.

O impacto ambiental da iniciativa começa justamente na separação dos resíduos. Ao deixar de misturar materiais recicláveis com o lixo comum, a população contribui para reduzir o volume de resíduos encaminhados ao aterro e aumentar as possibilidades de reaproveitamento.

Outro benefício é a diminuição do descarte inadequado de embalagens em ruas, terrenos e espaços públicos. Quando esses materiais são recolhidos corretamente, há menor risco de que acabem obstruindo sistemas de drenagem ou poluindo cursos d'água.

A tecnologia também fortalece a economia circular, modelo que busca manter os materiais em utilização pelo maior tempo possível, reduzindo o desperdício e a necessidade de produzir novas matérias-primas.

Em Porto Velho, os resíduos recolhidos pelo Recicla Pay são encaminhados à cooperativa Cata Norte, localizada na região da Vila Princesa. De lá, seguem para a indústria de reciclagem, onde podem ser processados e transformados em matéria-prima para novos produtos.

Esse caminho também valoriza o trabalho dos profissionais que atuam na cadeia da reciclagem, aproximando a participação dos moradores das atividades de coleta, separação e reaproveitamento.

As máquinas estão instaladas em 4 pontos da cidade

O secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Arthur Borin, explica que os benefícios ambientais dependem da participação da população.

“Quando uma pessoa separa uma garrafa ou uma latinha e entrega no local correto, ela ajuda a evitar o desperdício e a poluição. O Recicla Pay incentiva essa atitude e mostra que a preservação ambiental começa com escolhas simples dentro de casa”, explicou o secretário.

As primeiras máquinas foram instaladas na Praça CEU, no Mercado Central, no Terminal Rodoviário de Porto Velho e na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema).

Para o prefeito Léo Moraes, o investimento em tecnologia ambiental representa uma oportunidade de transformar hábitos e melhorar a qualidade de vida na cidade.

“Queremos uma Porto Velho mais limpa, com menos resíduos descartados de forma irregular e mais materiais sendo reaproveitados. O Recicla Pay facilita a participação da população e mostra que cada embalagem reciclada pode contribuir para a preservação da nossa cidade”, afirmou o prefeito.