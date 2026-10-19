Noite Delas reuniu mais de 180 mulheres na última sexta-feira (16)

Por Assessoria

Publicada em 19/10/2026 às 11h38

A primeira edição da Noite Delas, realizada na última sexta-feira (16) pela Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Semdes, e da Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Vereadores, reuniu mais de 180 mulheres para momentos de autocuidado, confraternização e fortalecimento da autoestima.

O evento aconteceu na quadra do colégio Jean Carlos Muniz e disponibilizou às participantes serviços gratuitos de maquiagem, corte de cabelo e escova modeladora, massagem, design de sobrancelhas, ensaio fotográfico, sorteio de brindes, coffee break, espaço Kids com recreação para crianças e um desfile para valorização da beleza e diversidade feminina.

A programação também contou com uma roda de conversa conduzida pela psicóloga Deisiely Nery e pela enfermeira Aline Almeida, que destacaram assuntos como a importância do cuidado com a saúde física e emocional, além de darem orientações sobre autoexame, prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.

A primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social, Leidiane Lima, participou da Noite Delas e garantiu que o evento terá uma segunda edição em 2027. “A Noite Delas foi muito bem aceita pelas mulheres, por isso, para o ano que vem, a ação terá capacidade de receber um maior número de participantes, com mais serviços e atividades em prol das mulheres jaruenses”, afirmou, ressaltando o empenho do prefeito Jeverson Lima em fortalecer iniciativas voltadas para o bem-estar social. “Agradeço ao prefeito por sempre apoiar os eventos promovidos pela Semdes que beneficiam as mais diversas camadas da população”, afirmou.

A Noite Delas também contou com a participação da vereadora e Procuradora Especial da Mulher, Sthella Almeida, vereadora Suhelen Fernanda, a secretária de saúde Jaíne Barboza, secretária executiva de saúde Kelly Coimbra, secretária executiva de desenvolvimento social, Danieli Aline Nery, além da colaboração das Secretarias municipais de Saúde - Semusa, Educação - Semed, do Serviço Nacional de Aprendizagem – Senac, Cerealista Ouro Verde, Espelho Meu, Casa Helena, Labor Santo, Setor Sabiá Poça de líderes da Natura e Avon, cabeleireira Zenna Menezes, Salão Fios e Formas, Elis Massoterapeuta e a designer de sobrancelhas Jeanne Saturnilho.