Novo polo amplia o acesso da população aos serviços socioassistenciais e facilita o atendimento às famílias da região

Por Adaides Batista

Publicada em 19/10/2026 às 11h55

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), iniciou os atendimentos do novo polo do Cadastro Único no distrito de Abunã, ampliando o acesso da população aos serviços socioassistenciais.

A equipe do Cadastro Único esteve no local para acompanhar o início das atividades, verificar o funcionamento da unidade e observar as condições de atendimento oferecidas aos moradores do distrito.

O gerente da Divisão de Programas e Transferência de Renda (DIPTR), Clóvis Henrique da Silva, Clovis Henrique da Silva informou que “a abertura do polo em Abunã facilita o acesso das famílias ao Cadastro Único, aproximando os serviços da população e garantindo mais comodidade para quem precisa de atendimento.”

A instalação do polo representa um avanço na descentralização dos serviços, facilitando o acesso das famílias aos procedimentos relacionados ao Cadastro Único, instrumento utilizado pelo Governo Federal para identificar e caracterizar famílias de baixa renda e possibilitar o acesso a programas sociais, conforme os critérios de cada iniciativa.

Para o diretor municipal de Proteção Social Básica (DPSB), Adonias Moeses: “A presença do Cadastro Único no distrito fortalece a proteção social básica e amplia o acesso das famílias aos serviços e programas sociais.”

Com a nova unidade, a Semias busca aproximar os serviços da população, reduzindo a necessidade de deslocamento até a área urbana de Porto Velho e contribuindo para que as famílias tenham mais facilidade para buscar orientações e manter seus dados cadastrais atualizados.

A iniciativa integra os esforços da Prefeitura para fortalecer a política de assistência social e ampliar a presença dos serviços públicos nos distritos, garantindo mais acesso à informação e aos mecanismos de proteção social.

O secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, destacou que “a implantação do polo em Abunã reforça o compromisso da Semias com a descentralização dos serviços e a ampliação do acesso das famílias às políticas públicas de assistência social.”

“Estamos levando os serviços públicos para mais perto de quem precisa. Com o novo polo do Cadastro Único em Abunã, as famílias terão mais facilidade para acessar os serviços socioassistenciais, atualizar seus dados e buscar oportunidades nos programas sociais”, destacou o prefeito Léo Moraes.

A Semias reforça a importância de as famílias procurarem o polo para obter orientações sobre os serviços disponíveis e os procedimentos necessários para o atendimento no Cadastro Único.