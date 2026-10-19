Thiago Flores destaca R$ 45 milhões para Hospital Regional de Ariquemes e entrega de aeroporto no Vale do Jamari

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 19/10/2026 às 11h42

O projeto de construção do Hospital Regional de Ariquemes conta com R$ 45 milhões já destinados à obra, conforme informou o deputado federal Thiago Flores. A unidade deverá atender moradores do Vale do Jamari e contribuir para reduzir a demanda por serviços de saúde no Hospital João Paulo II, localizado em Porto Velho.

Segundo o parlamentar, o projeto hospitalar está encaminhado e integra as ações desenvolvidas por seu mandato na região. A iniciativa tem como objetivo ampliar a estrutura de atendimento à população, embora a construção ainda não tenha sido concretizada.

Outra realização apresentada por Thiago Flores foi a entrega do Aeroporto de Ariquemes. De acordo com o deputado, a obra de infraestrutura já começa a proporcionar novos investimentos e oportunidades econômicas para os municípios do Vale do Jamari.

As duas iniciativas foram citadas pelo parlamentar como parte das atividades de seu mandato, envolvendo a destinação de recursos, articulação política e execução de projetos voltados ao desenvolvimento regional.

Ao apresentar o balanço, Thiago Flores ressaltou que a atuação parlamentar deve produzir resultados concretos, associando o exercício do mandato à obtenção de recursos e à realização de obras.