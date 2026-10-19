Ezequiel Neiva reforça atenção à recuperação de estradas vicinais em Alta Floresta do Oeste

Por Alexandre Almeida

Publicada em 19/10/2026 às 11h26

Esta foi mais uma ação parlamentar em Alta Floresta D’Oeste (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

A recuperação das estradas vicinais de Alta Floresta D’Oeste está entre as ações que receberam atenção do deputado estadual Ezequiel Neiva (PL), que assegurou R$ 2 milhões para investimentos na infraestrutura rural do município. O recurso, reforçado por meio de indicação parlamentar, atendeu a uma solicitação do vereador Negão Monteiro e já está disponível na conta da Prefeitura Municipal para a execução das obras.



A iniciativa reforça o compromisso do parlamentar com a população e os produtores rurais, garantindo melhores condições de tráfego, facilitando o escoamento da produção e o acesso às propriedades e comunidades rurais.



Ezequiel Neiva destaca que a infraestrutura rural é fundamental para o desenvolvimento dos municípios de Rondônia. O parlamentar tem direcionado esforços para atender às necessidades de quem vive e trabalha no campo, buscando investimentos que contribuam para fortalecer a produção agrícola e proporcionar mais qualidade de vida à população.



“Sabemos da importância das estradas vicinais para os produtores rurais e para todas as famílias que dependem delas diariamente. Nosso trabalho é ouvir as lideranças, conhecer as necessidades de cada município e buscar recursos que façam a diferença na vida das pessoas. Esse investimento em Alta Floresta D’Oeste é mais um passo para fortalecer o setor produtivo e melhorar as condições de trafegabilidade na zona rural”, ressaltou.



O investimento reforça a importância da união entre o mandato parlamentar, as lideranças municipais e o Governo de Rondônia para atender às necessidades da população. A conquista dos R$ 2 milhões atende à solicitação do vereador Negão Monteiro e conta com a participação da Prefeitura de Alta Floresta D’Oeste, sob a gestão do prefeito Gio Damo, responsável pela execução das obras.



“Com o recurso já disponível na conta da Prefeitura, esperamos que as melhorias proporcionem melhores condições de tráfego nas estradas vicinais, beneficiando produtores rurais, trabalhadores, estudantes e todas as famílias que dependem dessas vias. Seguimos atentos às demandas de Alta Floresta D’Oeste e de todo o estado, buscando investimentos que fortaleçam a infraestrutura, valorizem quem vive e produz no campo e contribuam para o desenvolvimento dos municípios”, concluiu.