Cada atendimento tem seu lugar, entenda como funciona a rede municipal de saúde de Porto Velho

Por Jhon Silva

Publicada em 19/10/2026 às 11h50

Uma febre que aparece durante a noite, uma dor que não passa ou uma consulta que precisa ser agendada. Na hora de procurar atendimento médico, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre qual unidade de saúde buscar. Em Porto Velho, entender a diferença entre uma Unidade Básica de Saúde (UBS), uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) pode fazer a diferença para receber o cuidado adequado.

Cada serviço tem uma função específica dentro da rede municipal de saúde. Enquanto as UBS acompanham a saúde da população no dia a dia, as unidades de urgência e emergência atendem situações que exigem avaliação mais rápida. Já o SAMU atua em ocorrências que necessitam de atendimento de urgência no local e, quando indicado, transporte especializado.

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), reforça a importância de conhecer esses serviços para evitar deslocamentos desnecessários e contribuir para a organização dos atendimentos.

Léo Moraes reforça a importância de conhecer os serviços de saúde para agilizar o atendimento

Para o prefeito Léo Moraes, o acesso à informação também é fundamental para que os moradores saibam onde procurar assistência médica de acordo com suas necessidades.

“Queremos que cada morador saiba onde buscar ajuda quando precisar. Conhecer a função da UBS, da UPA e do SAMU facilita o acesso ao atendimento e contribui para que os casos mais graves recebam atenção com a rapidez necessária”.

Compreender o funcionamento da rede municipal ajuda a população a identificar o serviço mais adequado para cada situação, desde consultas de rotina até casos que exigem atendimento imediato.

QUANDO PROCURAR A UBS?

A Unidade Básica de Saúde é a principal porta de entrada para o acompanhamento regular da saúde. É nela que os moradores podem procurar consultas, vacinação, pré-natal, acompanhamento de doenças crônicas, orientações preventivas e avaliação de sintomas que não apresentam sinais de gravidade.

Pessoas com pressão alta, diabetes ou que precisam acompanhar exames e tratamentos devem procurar preferencialmente a UBS de referência.

Também é o local indicado para buscar orientação sobre sintomas leves, quando não houver sinais de urgência.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, explica que procurar o serviço adequado contribui para melhorar o atendimento em toda a rede.

“É importante que a população entenda que a UBS não serve apenas para quando estamos doentes. É o espaço de prevenção, acompanhamento e cuidado contínuo. Quando o cidadão procura a unidade adequada para sua necessidade, conseguimos organizar melhor os atendimentos e oferecer uma assistência mais eficiente”.

O acompanhamento nas UBS também permite que os profissionais de saúde conheçam o histórico dos pacientes e orientem os cuidados necessários ao longo do tempo. Já as situações que exigem avaliação médica rápida devem ser encaminhadas aos serviços de urgência e emergência.

UPA OU PRONTO-SOCORRO?

As unidades de urgência e emergência são destinadas a situações que precisam de avaliação médica rápida e não podem aguardar uma consulta programada.

Entre os exemplos estão falta de ar, febre acompanhada de sinais de gravidade, dores intensas, desidratação importante, ferimentos que necessitam de atendimento imediato e piora repentina do estado de saúde.

Nessas unidades, o atendimento segue critérios de classificação de risco. Isso significa que os pacientes são avaliados conforme a gravidade do quadro, e não apenas pela ordem de chegada.

Por isso, uma pessoa que chega depois, mas apresenta uma situação mais grave, pode ser atendida primeiro.

A Prefeitura também orienta que consultas de rotina, renovação habitual de receitas e acompanhamento de doenças controladas sejam realizados preferencialmente nas UBS, para evitar a sobrecarga dos serviços de emergência.

QUANDO CHAMAR O SAMU?

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) deve ser acionado pelo telefone 192 em situações graves que exigem atendimento imediato.

SAMU (192) atende casos graves que exigem socorro imediato

Entre elas estão suspeita de infarto, sinais de acidente vascular cerebral (AVC), dificuldade intensa para respirar, perda de consciência, convulsões e acidentes com vítimas graves.

Ao ligar, é importante informar o endereço correto, explicar o que aconteceu e seguir as orientações da equipe de regulação médica, responsável por avaliar a ocorrência e orientar o atendimento.

O Samu não substitui consultas, transporte para exames ou deslocamentos de rotina. Sua função é prestar assistência em situações de urgência e emergência.

SERVIÇO

Quando situações que poderiam ser acompanhadas nas UBS são encaminhadas desnecessariamente às unidades de emergência, o número de pacientes aumenta e pode contribuir para períodos maiores de espera.

Isso não significa que o cidadão deva deixar de procurar ajuda quando estiver preocupado com a própria saúde. Na dúvida, especialmente diante de sintomas intensos ou de piora rápida, a recomendação é buscar avaliação imediata.

Para consultas, vacinação e acompanhamento regular, a população deve procurar a UBS de referência. Situações que exigem atendimento rápido devem ser avaliadas nas unidades de urgência e emergência. Já nos casos graves que necessitam de socorro imediato, o Samu pode ser acionado gratuitamente pelo telefone 192.