Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 19/10/2026 às 14h18

O concurso público da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho (Semusa) oferece 2.248 vagas entre contratação imediata e cadastro de reserva, abrindo oportunidades para quem deseja ingressar no serviço público municipal. Há cargos para candidatos com ensino fundamental, médio e superior.

Para quem possui ensino fundamental, as oportunidades incluem funções de auxiliar de farmácia, odontologia, serviços veterinários e saúde, além de motorista, neste último caso com exigência da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) compatível com o cargo.

Já os candidatos com ensino médio podem concorrer a vagas de Agente Comunitário de Saúde (ACS), Agente de Combate às Endemias (ACE), assistente administrativo e cuidador social, entre outras funções previstas no edital.

O concurso também contempla profissionais com formação superior, incluindo médicos de diferentes especialidades e áreas como fisioterapia, nutrição e fonoaudiologia, conforme os requisitos específicos de cada cargo.

O prefeito Léo Moraes destacou a abrangência do certame e a oportunidade de reforçar o quadro de servidores da saúde municipal após anos sem concurso na área.

“Foram muitos anos sem concurso realizado pela prefeitura de Porto Velho na área da saúde, e agora estamos reorganizando nossa força de trabalho, por isso oferecemos vagas para todos os níveis de escolaridade, pois nossa meta é assegurar um serviço de qualidade, que vai da base até o topo da saúde municipal”.

Os interessados devem consultar o edital para verificar os cargos disponíveis, os requisitos e as etapas de seleção. As inscrições seguem até 11 de novembro.