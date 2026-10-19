A iniciativa teve como objetivo aproximar a equipe técnica da realidade das unidades escolares, identificar demandas e oferecer suporte aos profissionais da educação

Por Isabelly Rodrigues

Publicada em 19/10/2026 às 15h04

Comunidades indígenas dos Rios Mamoré e Guaporé e estudantes de escolas localizadas em áreas de difícil acesso em Guajará-Mirim, receberam uma missão de acompanhamento educacional entre os dias 6 e 13 de outubro. A iniciativa da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), através da Superintendência Regional de Educação (Super) do município, teve como objetivo aproximar a equipe técnica da realidade das unidades escolares, identificar demandas e oferecer suporte aos profissionais da educação.

Durante a ação, a equipe da Superintendência, composta pela superintendente regional de educação, coordenador pedagógico, gerentes e técnicos, realizou atendimentos aos professores, monitorou o processo de aprendizagem dos estudantes do Ensino Fundamental I, prestou assistência em Tecnologia da Informação (TI) e promoveu reuniões com as comunidades escolares. O acompanhamento da aprendizagem também integra as ações relacionadas aos requisitos do Programa de Alfabetização (ProAlfa).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, levar educação às comunidades mais distantes é garantir que os estudantes tenham oportunidades de aprendizagem, independentemente de onde vivem. “Temos trabalhado para fortalecer a rede estadual de ensino, apoiar os profissionais da educação e assegurar que as ações educacionais considerem as necessidades de cada comunidade, respeitando as diferenças culturais e promovendo a equidade’’, evidenciou.

A superintendente regional de educação, Eunice de Oliveira, ressaltou o significado da missão para o trabalho da equipe e para o atendimento às comunidades. “Estar presente nessas localidades impulsiona uma educação que respeita as diferenças e busca atender às necessidades de cada comunidade. Mesmo diante dos desafios de acesso, seguimos empenhados em aproximar a gestão das escolas e construir, junto aos profissionais e às famílias, caminhos para fortalecer a aprendizagem dos estudantes.’’