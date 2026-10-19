Movimento estudantil independente mobiliza apoiadores de Lula em Cacoal para o segundo turno

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 19/10/2026 às 15h15

Um movimento iniciado por estudantes da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), em Cacoal, ganhou força nas redes sociais e mobilizou apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste domingo (18). A iniciativa, organizada de forma independente, integra uma articulação de manifestações em apoio à candidatura de Lula no segundo turno das eleições presidenciais, marcado para 25 de outubro.

A estudante de Direito Stella Willians Vieira da Silva, da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), campus de Cacoal, uma das responsáveis pela mobilização, explicou ao Cacoal Notícias que a iniciativa surgiu após o resultado do primeiro turno, quando Flávio Bolsonaro (PL) terminou à frente de Lula na disputa presidencial.

“O movimento surgiu nos corredores de uma faculdade pública”, relatou Stella, ao explicar que a preocupação com a manutenção de direitos estudantis, bolsas e políticas de apoio às universidades federais motivou a organização.

Segundo a estudante, a mobilização cresceu rapidamente. O grupo criado para reunir os participantes alcançou cerca de 500 integrantes no primeiro dia e chegou à marca de mil pessoas. A expectativa inicial dos organizadores era reunir aproximadamente 300 participantes na manifestação.

Stella destacou que o movimento não nasceu de uma articulação partidária, mas da iniciativa dos próprios universitários, que decidiram ampliar o debate político e incentivar a participação da sociedade.

Liderança de Vilhena destaca participação popular

Entre os participantes esteve Alan Souza, de Vilhena, ex-integrante do movimento estudantil da UNIR e candidato a deputado estadual pelo PT nas eleições de 2026, quando recebeu 1.039 votos.

Alan afirmou que a manifestação representa uma oportunidade de mobilizar eleitores, principalmente jovens, para a votação do segundo turno.

“Esse movimento nasce na necessidade de a gente se posicionar como cidadãos, de mostrar que há uma unidade na esquerda no Brasil”, declarou.

O ex-candidato também destacou a importância de incentivar o comparecimento às urnas, especialmente entre pessoas que não participaram da primeira votação.

Alan, que também disputou a Prefeitura de Vilhena, afirmou que sua atuação política não se limita às eleições. Segundo ele, a viagem até Cacoal teve como objetivo contribuir com o movimento e apoiar a participação de novas lideranças.

“Minha vida política não terminou numa disputa eleitoral. Ela continua”, afirmou.

Jabá Moreira destaca protagonismo da juventude

O ex-candidato a deputado federal Jabá Moreira (PT) também participou da manifestação. Nas eleições de 2026, Jabá recebeu 16.237 votos em Rondônia e manteve sua participação nas atividades políticas em apoio à candidatura presidencial de Lula.

Para ele, a iniciativa dos estudantes demonstra uma ampliação da participação política da juventude no município e no estado.

“A importância maior disso é mostrar que a juventude tem força, que a juventude está acordada em Cacoal, em Rondônia e no Brasil”, afirmou.

Jabá avaliou que o resultado do primeiro turno contribuiu para intensificar a mobilização dos apoiadores de Lula. Segundo ele, a movimentação nas ruas e nas redes sociais pode influenciar o comparecimento eleitoral e a disputa presidencial.

O ex-candidato também relacionou sua participação no movimento ao compromisso com os eleitores que o apoiaram na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados.

Movimento pretende ampliar atividades

De acordo com Stella Willians Vieira da Silva, novas atividades poderão ser organizadas pelo grupo, incluindo encontros e rodas de conversa sobre o cenário político brasileiro. Durante a entrevista, os organizadores também avaliavam a possibilidade de realizar uma caminhada, dependendo das condições de organização e segurança.

A estudante ressaltou que o crescimento do grupo demonstra o interesse dos universitários em participar das discussões políticas e que novas iniciativas poderão surgir a partir dessa mobilização.

O movimento de Cacoal ocorre em meio a manifestações realizadas em diferentes cidades brasileiras durante a campanha do segundo turno.

Para Jabá Moreira, independentemente do resultado eleitoral, a participação dos jovens representa um dos principais aspectos da mobilização.

“Quero parabenizar toda a juventude, não só de Cacoal, mas de Rondônia e do Brasil”, concluiu.