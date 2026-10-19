Estudantes de Pimenta Bueno representam Rondônia em feira nacional de ciência e tecnologia

Por Amanda Ferreira

Publicada em 19/10/2026 às 15h00

Duas estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Marechal Cordeiro de Farias, em Pimenta Bueno, representam Rondônia na XVI Feira de Ciências, Engenharias e Tecnologia (Fetec/MS), que ocorre de 18 a 21 de outubro, em Campo Grande.

As alunas Nethelly Boritza e Jhennifer Delmonico participam do evento com o projeto EcoDigestor, também denominado Biodigestor, orientado pela professora Priscila Pomini. A participação das estudantes ocorre após a conquista do primeiro lugar na II Feira de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional de Rondônia (Expocitec-RO), promovida pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), por meio da Gerência de Tecnologia Educacional (Gtec).

A classificação garante às alunas a oportunidade de apresentar o trabalho em um evento nacional que reúne projetos científicos desenvolvidos por estudantes de diferentes regiões do Brasil.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o incentivo à pesquisa e à inovação nas escolas estaduais é fundamental, com iniciativas que valorizem o protagonismo estudantil e ampliem as oportunidades de desenvolvimento acadêmico dos jovens.

A participação na feira possibilita às estudantes compartilhar a pesquisa com outros jovens, professores e pesquisadores

O titular da Seduc, Massud Badra, ressaltou o papel das feiras científicas na valorização do trabalho dos estudantes e professores, estimulando a investigação, a criatividade e o desenvolvimento de soluções que relacionam o conhecimento escolar às questões da sociedade.

INCENTIVO À CIÊNCIA

A Seduc, por meio da Coordenadoria de Mídias Educacionais (CME) e da Gtec, desenvolve ações de incentivo à ciência, à tecnologia e à inovação na rede estadual de ensino. A Expocitec-RO integra essas iniciativas ao proporcionar um espaço para a apresentação de projetos, a troca de experiências e o reconhecimento de práticas pedagógicas desenvolvidas por estudantes e professores.

A XVI Fetec/MS é promovida pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), por meio do Grupo Arandú de Tecnologia e Ensino de Ciências (Gatec), vinculado ao Instituto de Química. A participação na feira possibilita que as estudantes compartilhem a pesquisa com outros jovens, professores e pesquisadores, além de ampliar as experiências relacionadas à produção e à divulgação do conhecimento científico.