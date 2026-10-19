Prefeitura conclui reconstrução da ponte da Linha 206, na zona rural de Ji-Paraná

Por Natalino FS

Publicada em 19/10/2026 às 14h30

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), anunciou nesta segunda-feira (19) a conclusão da reconstrução da ponte da Linha 206, na zona rural do município. A nova estrutura representa um avanço para os moradores da região, oferecendo melhores condições de acesso, mais segurança no deslocamento e facilidade para quem utiliza o trecho diariamente.

A ponte estava interditada havia mais de dois anos, impedindo a passagem dos moradores da região. Com a reconstrução, foi implantada uma base de concreto, madeiras resistentes, além da sinalização realizada pela Autarquia Municipal de Trânsito (AMT), contribuindo para a segurança dos usuários da linha.

O prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido (PL), destacou a importância da obra para a população. “A entrega dessa ponte representa mais cuidado com os moradores da 206. Estamos garantindo uma estrutura reforçada para melhorar o acesso, dar mais segurança ao deslocamento e facilitar a rotina de quem precisa passar por aqui todos os dias”, afirmou.

O prefeito também ressaltou que a conclusão dos serviços representa um avanço na zona rural, especialmente para os moradores do setor das 200, que dependem de estradas e pontes em boas condições para realizar suas atividades diárias. “A conclusão dos serviços representa mais do que uma ponte, significa ampliar as condições de deslocamento de quem vive no setor das 200 e depende de caminhos seguros para cumprir seus compromissos. A nova estrutura garante mais agilidade à população e contribui para que o trajeto seja realizado com mais tranquilidade”, finalizou Affonso.

Com a conclusão da reconstrução da ponte da Linha 206, a Prefeitura de Ji-Paraná avança nos trabalhos de recuperação da infraestrutura rural e reforça o compromisso com a mobilidade, a segurança e a qualidade de vida da população, especialmente dos moradores que dependem dessas estradas para trabalhar, produzir e se deslocar diariamente.