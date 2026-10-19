Marcos Rogério, Lúcio Mosquini e Fernando Máximo lideram mobilização pró-Flávio Bolsonaro em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 19/10/2026 às 13h30

Marcos Rogério, Lúcio Mosquini e Fernando Máximo estão à frente de uma intensa mobilização política em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República em Rondônia. Juntos, os três líderes vêm participando de carreatas, adesivaços e encontros com apoiadores em diferentes regiões do estado.

A mobilização já passou por Jaru, Ariquemes, Machadinho d’Oeste, Ouro Preto do Oeste, Alta Floresta d’Oeste, Rolim de Moura, Pimenta Bueno e Cacoal, reunindo apoiadores do candidato presidencial do Partido Liberal.

O deputado federal Lúcio Mosquini tem participado diretamente da organização das atividades, articulando lideranças locais e mobilizando equipes para os eventos. Ao lado de Marcos Rogério e Fernando Máximo, o parlamentar segue percorrendo Rondônia em uma agenda de campanha que se estende até o dia 25 de outubro.

Reeleito com 158.421 votos, Mosquini chega a essa etapa da campanha com uma expressiva votação e uma trajetória de atuação política em diferentes municípios rondonienses.

A união das três lideranças representa uma ação coordenada do grupo político em apoio a Flávio Bolsonaro, com atividades previstas em diversas cidades até a reta final do segundo turno.

A expectativa dos organizadores é manter a mobilização nas ruas até o encerramento da campanha, ampliando o alcance das ações em todo o estado.