Por Assessoria

Publicada em 19/10/2026 às 14h37

Vilhena terá quatro dias de festividades em comemoração aos 49 anos de emancipação político-administrativa do município. A programação será realizada de 20 a 23 de novembro, com atrações culturais, show nacional e atividades gratuitas para a população.

A abertura será no dia 20 de novembro, a partir das 19h, na Praça Nossa Senhora Aparecida, no centro da cidade, com o acendimento das luzes de Natal, show natalino e a feira Agroartes. No dia 21, a Praça Genival Nunes, na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, recebe o Festival de Fanfarra, a partir das 19h30, reunindo apresentações musicais e culturais.

No dia 22, a programação será no Parque de Exposições, com show nacional da dupla sertaneja George Henrique e Rodrigo. A noite começa às 20h, com apresentações de artistas locais, e o show principal está previsto para as 22h. Toda a programação é gratuita e aberta para participação da população.

As comemorações serão encerradas no dia 23 de novembro, data oficial do aniversário de emancipação do município, com a tradicional festa, que neste ano ocorre na Praça Genival Nunes. A partir das 15h30, a população poderá participar da celebração, que terá bolo de metro em referência aos 49 anos de Vilhena, brincadeiras para as crianças e distribuição de pipoca e algodão-doce. A proposta é reunir as famílias em uma tarde de lazer e confraternização.

A Fundação Cultural de Vilhena, responsável pelos eventos, destacou que todas as atividades são abertas para a população em geral e que busca valorizar a diversidade cultural da cidade. “Ao longo de quase cinco décadas, o município cresceu, recebeu famílias de diferentes regiões e consolidou sua importância para o Cone Sul de Rondônia. A programação busca valorizar esse percurso e proporcionar momentos de encontro e convivência para que moradores de todas as idades participem da comemoração”, destacou a organização.