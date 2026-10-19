Desportiva Itapuense vence o Sport Genus na estreia do Rondoniense Feminino Sub-20

Por FFER

Publicada em 19/10/2026 às 08h53

O Sport Genus mandante da partida no Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa, recebeu as meninas da Desportiva Itapuense na tarde deste domingo, e logo aos três minutos de jogo a equipe visitante abriu o placar, após chute forte na entrada da área de Jayne, Itapuense 1 Genus 0. Apesar do gol logo no início da partida o jogo foi bastante equilibrado, e o primeiro tempo terminou mesmo no 1 a 0.

Na segunda etapa, as meninas do Sport Genus buscou o empate, mas nada da bola entrar, e quando a partida parecia se encaminhar para o fim sem mudança no placar, a bola sobrou na intermédiaria livre pra Iris que mandou um chute forte encobrindo a goleira Jéssica carimbando a vitória do Desportivo Itapuense por 2 a 0 diante do Sport Genus.

Com a vitória garantida a Desportiva Itapuense soma os primeiros três pontos, e folga na próxima rodada. Enquanto o Sport Genus encara a União Cacoalense no próximo dia 24 a partir das 16h no CDF-Heitor Costa. A segunda partida da rodada será pela manhã, às 9h entram em campo Tênis Clube e União Bandeirantes.