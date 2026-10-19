Festival Funcional reúne saúde, alegria e conscientização no Complexo Beira Rio

O Complexo Beira Rio – Genézio Lima foi palco de uma noite especial de saúde, alegria e integração nesta terça-feira (13), durante a realização do 2º Festival Funcional, promovido pela Prefeitura de Cacoal, por meio da Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal (AMEC), dirigida por Marco Aurélio Nogueira Barbosa.
A programação reuniu participantes em atividades de ginástica, dança e ritmos, proporcionando momentos de descontração e incentivando a prática de exercícios físicos como parte de uma vida mais saudável.
PRESENÇA E VALORIZAÇÃO DA SAÚDE
O prefeito Tony Pablo de Castro Chaves prestigiou o evento, conversou com os participantes e acompanhou as atividades. Durante sua manifestação, destacou a importância de iniciativas que estimulem o cuidado com a saúde, a prevenção de doenças e a valorização da vida.
O festival também contou com a presença de representantes da AMEC e do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, presidido por Ana Cléa Monteiro Baima, fortalecendo a mobilização em torno da saúde e do bem-estar feminino.
A iniciativa integrou a programação do Outubro Rosa, campanha que reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.
O evento terminou em clima de entusiasmo, celebrando o esporte, a qualidade de vida e a conscientização sobre a saúde da mulher.
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