Prefeitura realiza trabalho contínuo de limpeza e conservação dos espaços públicos

Por Assessoria

Publicada em 19/10/2026 às 10h53

A Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano (SEMOD), segue com os trabalhos a todo vapor pelas ruas e avenidas do município.

As equipes estão empenhadas na limpeza, manutenção e conservação dos espaços públicos, contribuindo para manter a cidade mais limpa, organizada e agradável para toda a população.

Os serviços fazem parte de um trabalho contínuo de cuidado com o município, valorizando os espaços urbanos e promovendo mais qualidade de vida para os moradores.

Cuidar da nossa cidade é um compromisso de todos! A Prefeitura faz a sua parte e conta com a colaboração da população para manter Espigão d’Oeste cada vez mais limpa e bonita.