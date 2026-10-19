Gazin Porto Velho estreia com goleada no Rondoniense Feminino Sub-20

Por FFER

Publicada em 19/10/2026 às 08h48

Na tarde deste sábado o Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa, recebeu a partida de abertura do Rondoniense Feminino Sub-20 entre Gazin Porto Velho e União Bandeirantes, as meninas da Locomotiva dominaram a partida do início ao fim e venceram com facilidade o time do União Bandeirantes pelo placar de 21 a 0. Com a vitória o Gazin Porto Velho larga na frente em busca da classificação para a próxima fase. Na próxima rodada as meninas da Locomotiva folgam enquanto a equipe do União Bandeirantes voltam à campo para enfrentar o Tênis Clube.

Neste domingo o CDF - Heitor Costa recebe o segundo jogo da primeira rodada, a partir das 16h jogam Sport Genus e Desportiva Itapuense. O árbitro Roger Rodrigues Gonçalvez comanda o apito tendo como assistentes Tiago Ferreira e Edvan Alves Ferreira, o quarto árbitro Angleison Marcos Vieira Monteiro.