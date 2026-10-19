Por Assessoria

Publicada em 19/10/2026 às 09h07

Duas noites de muita emoção, fé e celebração pelos 49 anos de Ariquemes! Tivemos momentos especiais de louvor e adoração com os cantores Bruna Karla e Thiago Brado, que emocionaram o público com suas canções e mensagens de fé.

A programação também contou com a participação do Ministério Fé e da Banda da Renovação Carismática, que abrilhantaram ainda mais essa grande celebração.

Além da música, a gastronomia também marcou presença, proporcionando momentos de alegria e confraternização para toda a família.

Uma festa que celebra nossa história, nossa gente e as bênçãos de Deus sobre Ariquemes!

Ariquemes, 49 anos de histórias, conquistas e fé!