Prefeitura anuncia manutenção da iluminação pública com quase 5 mil lâmpadas de LED

Por Natalino FS

Publicada em 19/10/2026 às 09h21

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), anunciou, na sexta-feira (16), uma ampla ação de manutenção da iluminação pública, com previsão de utilização de quase 5 mil lâmpadas de LED. A iniciativa tem como objetivo atender demandas de todos os bairros do município, proporcionando mais segurança, eficiência na iluminação e qualidade de vida à população.

Os trabalhos já foram realizados na Linha 94 e na rua 31 de Março. As equipes da Semosp continuarão atendendo outros pontos que necessitam de reparos, conforme as solicitações recebidas diariamente pelos canais oficiais da Prefeitura.

Entre os meios disponíveis para registrar os pedidos estão as redes sociais institucionais, o WhatsApp da Semosp e as solicitações formalizadas diretamente no órgão. A partir dessas demandas, a secretaria identifica os locais que precisam de intervenção e organiza o atendimento.

De acordo com o prefeito Affonso Cândido (PL), a ação busca ampliar a capacidade de resposta do município às necessidades da população, garantindo melhorias na iluminação pública. “O trabalho de manutenção da iluminação pública será fundamental para garantir mais segurança e qualidade de vida à população. Vamos atender um grande volume de demandas, levando iluminação eficiente para diversos bairros”, destacou o prefeito.

A execução dos serviços está sob responsabilidade de profissionais qualificados da Semosp, que utilizam equipamentos de proteção individual (EPIs), como luvas especiais, cintos de segurança e botinas isolantes. A equipe também usa um caminhão para a realização dos trabalhos, seguindo os procedimentos necessários para garantir a segurança dos trabalhadores e a eficiência dos serviços.

Solicitação de serviços

A população pode solicitar reparos e manutenção da iluminação pública diretamente à Semosp, por meio do WhatsApp (69) 99289-1163.

As solicitações são importantes para identificar os pontos que necessitam de manutenção e contribuir para a organização do atendimento nos bairros de Ji-Paraná.