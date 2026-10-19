Rolimpíadas Escolares 2026 começam na segunda-feira, dia 19

Por Assessoria

Publicada em 19/10/2026 às 09h29

A Prefeitura de Rolim de Moura (RO), por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), realiza a partir da próxima segunda-feira, 19, as Rolimpíadas Escolares 2026. O tradicional evento esportivo e pedagógico reunirá estudantes, educadores, famílias e a comunidade no Ginásio de Esportes Emerson Schelbauer, localizado no Bairro Olímpico. A cerimônia oficial de abertura está marcada para as 08h e contará com o momento simbólico de acendimento da tocha e da pira olímpica, dando início às competições que seguem até o dia 23 de outubro.

Um dos grandes destaques desta edição é o fortalecimento da integração esportiva na cidade, além das escolas da rede municipal de ensino, 7 escolas da rede estadual de ensino também participarão das disputas nas Rolimpíadas, promovendo a união e o intercâmbio esportivo entre os estudantes rolimourenses.

O Prefeito Municipal, Aldo Júlio, enfatizou o papel transformador do esporte na formação dos jovens.

“As Rolimpíadas são um marco no calendário do nosso município. Além de incentivar a prática esportiva e hábitos saudáveis, o esporte ensina disciplina, respeito e trabalho em equipe. É uma imensa alegria ver nossas escolas municipais reunidas e contando também com a participação fundamental das 7 escolas estaduais nessa grande festa da juventude de Rolim de Moura.”

O Secretário Municipal de Educação, Wander Barcelar, destacou a organização e o alcance pedagógico do evento.

“Trabalhamos com muito empenho para organizar um evento seguro, inclusivo e marcante para todos os alunos. As Rolimpíadas vão além das quadras; elas complementam o aprendizado da sala de aula e fortalecem os laços entre a comunidade escolar, os professores e os familiares. Convidamos a população para prestigiar nossos atletas.”

O Coordenador Geral dos Jogos, Rodnei Paes, reforçou a expectativa para o início das modalidades. “Toda a estrutura do Ginásio Emerson Schelbauer e dos locais de competição foi preparada com carinho e responsabilidade para receber as delegações. A presença das escolas municipais e estaduais garante um nível técnico excelente e, acima de tudo, o verdadeiro espírito de cooperação e fair play entre os nossos estudantes.”

As competições envolverão os naipes Masculino e Feminino nas categorias Pré-mirim, Mirim e Infantil, abrangendo modalidades tradicionais como Futsal, Bocha, Atletismo, Judô e Karatê.