Cláudia de Jesus destina R$ 180 mil para fortalecer a cafeicultura em Vale do Anari

Por Assessoria

Publicada em 19/10/2026 às 09h15

Cláudia de Jesus destinou emenda para fortalecer o setor agropecuário (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)

O recurso de R$ 179,7 mil destinado pela deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) à Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Alto Alegre (Apral), em Vale do Anari, foi pago em outubro. O investimento viabilizou a aquisição de um descascador metálico conjugado para o beneficiamento do café, que já está instalado na sede da entidade, na Linha MC-02, no Núcleo Alto Alegre.

A iniciativa beneficia diretamente 40 famílias, que correspondem a aproximadamente 200 agricultores. Além dos associados, o equipamento ficará à disposição da comunidade rural local, ampliando o atendimento a pequenos produtores que enfrentam dificuldades para processar a produção.

Com a máquina instalada na própria comunidade, os agricultores passam a contar com melhores condições para beneficiar o café, reduzir perdas e agregar valor ao produto. O uso será coletivo e organizado pela associação.

Conforme o plano de trabalho, o projeto tem como metas aumentar a produtividade em 20% e reduzir os custos de transporte em 15%. Os resultados serão acompanhados por meio de relatórios, registros do volume de café beneficiado e controle de utilização do equipamento.

O investimento total é de R$ 180 mil, sendo R$ 179.750 de recurso público, por meio de parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), e R$ 250 de contrapartida da associação.

A destinação reforça a atuação de Cláudia de Jesus no fortalecimento da agricultura familiar, com apoio à estrutura das associações e à melhoria das condições de trabalho e renda no campo.

Foto: Rafael Oliveira