Pedro Fernandes participa palestra sobre os desafios do agro moderno em Ariquemes

Por Assessoria

Publicada em 18/10/2026 às 09h40

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) esteve na sexta-feira (16), em Ariquemes, no estande da Casa da Lavoura, na APA (Associação dos Pecuaristas de Ariquemes), para acompanhar a palestra “Desafios do Agro Moderno? Vocês estão preparados?”, ministrada pelo zootecnista Ricardo Arantes, da TRI Comunicação.



Ao longo da noite, o palestrante abordou os desafios que o produtor rural enfrenta diante de um setor cada vez mais tecnológico e competitivo, com destaque para a importância da gestão, da informação e da antecipação ao mercado.



Para o deputado, a presença em eventos como esse aproxima o mandato de quem produz e de quem orienta o produtor. “O agro de Rondônia avança quando a informação chega ao campo. Acompanhar esse debate me ajuda a levar para a Assembleia Legislativa as demandas reais de quem produz”, afirmou Pedro Fernandes.



O deputado também parabenizou a Casa da Lavoura, que completa 44 anos de atuação, pela iniciativa de promover um espaço de formação e diálogo com o setor produtivo.