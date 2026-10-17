Palmeiras abre vantagem; Atlético-MG encaminha vaga; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 17/10/2026 às 16h55

Libertadores: Palmeiras abre vantagem e Flamengo só empata. Pela Sul-Americana Atlético-MG encaminha vaga. No Tabelinha: Game Show em SP, Jiu-Jitsu e Maratona são destaques.

empate do Flamengo, Vitória do Palmeiras e Goleada do Galo.

Libertadores - O Flamengo não teve uma atuação brilhante, mas conseguiu um resultado valioso na Argentina! No jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores, o time de Leonardo Jardim segurou o 0 a 0 contra o Estudiantes no estádio Jorge Luís Hirschi. Acuado na defesa e sem acertar finalizações perigosas, o Mengão contou com a boa atuação defensiva de Léo Pereira e Alex Sandro, além da má pontaria dos donos da casa.

Com a igualdade no placar, a decisão da vaga fica totalmente aberta para o confronto de volta. O jogo decisivo acontecerá na próxima quinta-feira (22), às 20h30, no Maracanã, onde quem vencer garante vaga na grande final continental.

Na quarta-feira

O Palmeiras mostrou sua força "copeira" em jogos decisivos e venceu o Fluminense por 2 a 1 em pleno Maracanã, no confronto de ida das semifinalistas da Copa Libertadores. Mortal nos contra-ataques e eficiente na defesa, o time paulista abriu o placar no fim da primeira etapa com Flaco López e ampliou no segundo tempo com o volante Marlon Freitas.

O Tricolor carioca reagiu nos acréscimos e descontou com o jovem Wesley Natã, de cabeça, após falha do goleiro Carlos Miguel. Com o resultado, o Verdão joga por um simples empate no jogo de volta, na próxima quarta-feira (21), às 20h30, no Nubank Parque, para avançar à grande final.

Sul-Americana - O Atlético-MG deu um passo gigantesco rumo à final da Copa Sul-Americana! Na noite desta quarta-feira, o Galo deu show na Arena MRV e atropelou o Montevideo City Torque por 3 a 0 no jogo de ida das semifinais. Mesmo após ter dois gols anulados no início, a equipe comandada por Eduardo Domínguez manteve a paciência e construiu a vitória com gols de Renier e Bernard no primeiro tempo, além de Thiago Borbas na etapa final.

Com o placar elástico, o time alvinegro pode perder por até dois gols de diferença no jogo de volta, na próxima quarta-feira, no Estádio Centenário, no Uruguai, para garantir sua vaga na grande decisão continental.

Tabelinha Rondoniense

Ouros no Jiu-Jítsu na Espanha, Atleta nos Alpes e Sebrae na BGS.

Brasil Game Show - Rondônia marcou presença na Brasil Game Show (BGS), a maior feira de jogos eletrônicos da América Latina! Através de uma missão promovida pelo Sebrae RO, a equipe Causos, vencedora do Bera Hackathon com o projeto RotaLume, viajou a São Paulo para vivenciar lançamentos, novas tecnologias e expandir conexões com o mercado nacional.

A iniciativa faz parte da estratégia de incentivo à economia criativa e ao ecossistema de games do estado. O próximo grande passo será a etapa estadual da Game Jam Plus, que acontece entre 6 e 8 de novembro em Porto Velho e Ji-Paraná. Os cinco melhores times da fase de aceleração garantirão presença na Grande Final Global da competição!

Lutas - O esporte rondoniense no topo do mundo! O cabo da Polícia Militar Giderson Smith, de Porto Velho, conquistou três medalhas de ouro nos Jogos Europeus para Policiais e Bombeiros, realizados em Vigo, na Espanha. Representando o Brasil como país convidado, o atleta dominou as disputas de Jiu-Jítsu nas modalidades com kimono, No-Gi e ainda venceu uma superluta.

Com um currículo vitorioso que inclui títulos europeus e o vice-campeonato mundial, o policial concilia a rotina na corporação com o esporte de alto rendimento. Após fazer história na Europa, Giderson já mira os próximos desafios: o Mundial de No-Gi em dezembro, nos Estados Unidos, e o Mundial de Policiais na Austrália.

Maratona - O meia-maratonista Bosco Cardoso escreveu seu nome no atletismo de Rondônia ao se tornar o primeiro atleta da Região Norte a completar a desafiadora Drei Länder Marathon (Maratona dos Três Países). Realizada no último domingo (11), a prova passou pela Alemanha, Suíça e Áustria, onde o corredor enfrentou frio de 4°C e os desníveis dos Alpes Europeus.

Com bagagem internacional que inclui provas na Noruega, Paris e Buenos Aires, o rondoniense completou os 21km e celebrou o marco inédito. De volta ao Brasil, Bosco projeta novos desafios e inspira outros atletas a saírem da Amazônia para conquistar os maiores palcos do atletismo mundial.