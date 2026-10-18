O TEMPO E A TEMPERATURA: chuva e alertas de tempestade atingem estados da Região Norte neste domingo (18)

Por Viviane Bessa

Publicada em 18/10/2026 às 09h30

A previsão para este domingo (18) indica tempo instável e variação de nebulosidade nos estados da Região Norte, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Tocantins, o dia terá muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões ocidental e oriental do estado. Em Palmas, a temperatura mínima fica em 25°C e a máxima chega a 36°C.

Em Rondônia, as áreas do leste e Madeira-Guaporé registram muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Na capital Porto Velho, a variação térmica vai de 24°C a 36°C.

No Acre, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas no Vale do Acre e no Vale do Juruá. Em Rio Branco, os termômetros marcam mínima de 23°C e máxima de 34°C.

No Amazonas, a maior parte do estado, incluindo o centro, norte, sudoeste e sul amazonense, apresenta muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em Manaus, a condição é de muitas nuvens com chuva isolada, com mínima de 26°C e máxima de 35°C.

No Pará, há presença de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no sudoeste, sudeste e Baixo Amazonas. Em Belém, onde ocorrem muitas nuvens com chuva isolada, a mínima prevista é de 24°C e a máxima de 36°C.

No Amapá e em Roraima, o dia terá muitas nuvens com chuva isolada. Em Macapá, a mínima é de 25°C e a máxima de 35°C. Em Boa Vista, os valores ficam entre 27°C e 37°C.

No interior da Região Norte, o calor segue extremo e abafado, impulsionado por uma massa de ar quente estável. As temperaturas mínimas durante as madrugadas ficam na casa dos 23°C a 25°C, enquanto as máximas à tarde sobem rapidamente, atingindo marcas severas entre 35°C e 38°C.

Alerta de tempestade

Também está em vigor um aviso de tempestade, classificado como perigo potencial, válido ao longo deste domingo (18), das 00h às 23h59. A área de abrangência inclui:

Tocantins: ocidental e oriental;

Rondônia: leste rondoniense e Madeira-Guaporé;

Acre: Vale do Acre e Vale do Juruá;

Amazonas: centro, norte, sudoeste e sul;

Pará: Baixo Amazonas, sudoeste e sudeste.

A previsão indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40 a 60 km/h e queda de granizo. Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

O QUE É GRANIZO?

Precipitação originada de nuvens convectivas, sobretudo cumulonimbus, que atinge o solo em forma de esferas ou fragmentos irregulares de gelo. Quando o diâmetro das partículas é ≥ 5 mm, classificam-se como granizo; partículas menores são classificadas como granizo miúdo e/ou neve granulada (graupel). Em boletins METAR, utiliza-se ‘GR’ para granizo e ‘GS’ para granizo miúdo/neve granulada. Unidades isoladas são chamadas de ‘pedras de granizo’.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).