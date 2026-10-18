Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 18/10/2026 às 10h10

Polícia Civil investiga as circunstâncias do ataque ocorrido em uma residência no bairro Caladinho; ex-companheira negou envolvimento e alegou que vítima teria se ferido sozinha.

Um jovem de 22 anos foi socorrido na manhã deste domingo (18) após ser encontrado ferido, deitado sobre uma cama, em uma residência na Rua Sorocaba, bairro Caladinho, Zona Sul de Porto Velho. Ele apresentava perfurações provocadas por faca no pescoço e no ombro e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso e busca identificar a autoria das facadas. A Polícia Militar compareceu ao endereço e registrou a ocorrência. Durante depoimento preliminar, a ex-companheira da vítima negou ter participado do ataque e afirmou aos policiais que o próprio jovem teria desferido os golpes contra o pescoço.

Antes de ser encontrado ferido, o rapaz havia participado de uma festa de forró, onde também estava sua ex-mulher. Conforme relatos de testemunhas, os dois se encontraram durante o evento e decidiram seguir para a residência do homem.

No imóvel, ambos teriam continuado a consumir bebidas alcoólicas durante a madrugada e o início da manhã. Posteriormente, o jovem foi localizado com os ferimentos, o que motivou o acionamento de socorristas para prestar atendimento médico.

As circunstâncias em que ocorreram as perfurações e a responsabilidade pelos ferimentos permanecem sob investigação da Polícia Civil.