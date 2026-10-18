Homem é alvejado com vários tiros de pistola em Vilhena

Por Folha do Sul

Publicada em 18/10/2026 às 09h50

Leitores deste site revelaram que o alvo do ataque seria outra pessoa, um homem com tatuagens pelo corpo, e que conseguiu escapar do tiroteio

Um homem aparentando cerca de 50 anos, e que não teve sua identidade divulgada, foi atingido por vários tiros de pistola na noite deste sábado, 17, no bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena.

O FOLHA DO SUL ON LINE apurou que o Corpo de Bombeiros resgatou a vítima e a levou para receber atendimento médico. A corporação constatou as perfurações de bala no tórax, nas costelas e nas costas do alvo atingido.

Leitores deste site revelaram que o verdadeiro alvo do ataque seria outra pessoa, um homem com tatuagens pelo corpo, e que conseguiu escapar do tiroteio. As primeiras informações dão conta de que o crime teria sido motivado pela “guerra de facções” que vem sendo travada em Vilhena.

De acordo com os Bombeiros, apesar da gravidade dos ferimentos, o homem baleado aparentemente por estar “no lugar errado e na hora errada”, estava consciente ao dar entrada no Hospital Regional.

Imagens de câmeras instaladas nas proximidades do local do ataque e que podem ter registrado as cenas ajudarão a identificar os supostos faccionados, que chegaram e fugiram em uma motocicleta Honda Bros preta.