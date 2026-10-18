Força Tática apreende cerca de 101 quilos de drogas em esconderijo

Por hora1rondonia.com

Publicada em 18/10/2026 às 10h00

Uma ação da Força Tática do 5º Batalhão da Polícia Militar resultou na apreensão de 101 quilos de drogas na manhã deste sábado (17), em uma residência utilizada como esconderijo de entorpecentes no bairro São Francisco, zona Leste de Porto Velho (RO). O responsável pelo material conseguiu fugir antes da chegada dos policiais e ninguém foi preso durante a ocorrência.

A apreensão aconteceu após a Polícia Militar receber denúncias sobre uma intensa movimentação de veículos no imóvel, situação que levantou suspeitas e levou a equipe a realizar diligências no endereço indicado. Durante a averiguação, os militares encontraram uma grande quantidade de entorpecentes armazenada dentro da residência, que seria utilizada como mocó, termo popular empregado para identificar locais usados para esconder materiais ilícitos.

Do total apreendido, 96 quilos eram de skunk, variedade de cannabis conhecida pela elevada concentração de substâncias psicoativas. Outros cinco quilos correspondiam a maconha e pasta base de cocaína, conforme as informações repassadas sobre a ocorrência.

Apesar da expressiva quantidade de drogas encontrada, o suspeito apontado como responsável pelo material não foi localizado. Segundo as informações iniciais, ele teria fugido antes da abordagem policial. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre sua identidade nem informações que permitam confirmar a participação de outras pessoas no caso.

Após a apreensão, todo o material foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes da Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada para a adoção das providências cabíveis. A investigação poderá esclarecer a origem dos entorpecentes, quem era responsável por armazená-los e se o imóvel era utilizado em alguma atividade relacionada ao tráfico de drogas na capital rondoniense.