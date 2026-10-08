Santo Antônio passa por nova operação de limpeza antes do Dia de Finados

Por Renata Beccária

Publicada em 08/10/2026 às 16h29

A Prefeitura de Porto Velho iniciou uma nova operação de limpeza no Cemitério Santo Antônio, em preparação para o Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro. O serviço é executado pela Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Sesb), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), e começou com cerca de 10 roçadores. A próxima etapa contará com aproximadamente 60 trabalhadores para o recolhimento dos resíduos. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em 20 dias.

Com aproximadamente 250 mil metros quadrados e mais de 95 mil sepulturas, o Santo Antônio é o maior cemitério público de Porto Velho. A extensão da área exige serviços periódicos de manutenção para garantir as condições de acesso e circulação entre as sepulturas.

Diferentemente do cenário encontrado durante a preparação para o Dia de Finados de 2025, quando havia trechos tomados pela vegetação alta, a situação atual exige menos trabalho das equipes. Na ocasião, foram identificadas áreas que estavam havia cerca de cinco anos sem receber limpeza, com vegetação que dificultava o acesso a determinados pontos do cemitério.

Desde então, as intervenções passaram a ocorrer com maior frequência, o que impediu que a vegetação atingisse novamente as proporções observadas no primeiro ano da gestão municipal.

Santo Antônio é o maior cemitério público de Porto Velho e recebe manutenção periódica para garantir o acesso

“Quando assumimos a Prefeitura, encontramos áreas do Cemitério Santo Antônio que estavam há anos sem receber limpeza. Hoje, a realidade é diferente. As equipes retornam com frequência, e isso faz diferença na conservação do espaço. Nosso compromisso é manter esse cuidado durante todo o ano, não apenas na proximidade do Dia de Finados”, destacou o prefeito Léo Moraes.

Nesta operação, as equipes começaram pela roçagem e, conforme o avanço dos serviços, terão início o rastelamento e a retirada do material acumulado. O trabalho contempla as áreas comuns e os acessos internos, utilizados pelas famílias que visitam o cemitério.

Segundo o secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, esta é a sexta intervenção realizada no Santo Antônio desde o início da atual gestão. “Esta é a sexta limpeza que estamos fazendo aqui no cemitério. Isso é respeito e planejamento com esse espaço fundamental para nossa cidade”.

A Prefeitura reforça que a limpeza das vias, passagens e demais áreas comuns é de responsabilidade do município, enquanto a conservação dos túmulos e jazigos particulares cabe aos familiares.

A operação integra o programa Cidade Limpa, criado na gestão do prefeito Léo Moraes para ampliar os serviços de manutenção dos espaços públicos da capital